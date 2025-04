Padel: la Lazio vince il 'derby prima del derby' dei grandi calciatori

Ascolta ora 00:00 00:00

Nella giornata del derby, non poteva mancare un Roma-Lazio a colpi di “pala”. Al Villa Pamphili Padel Club, nel corso del FIP Silver Mediolanum Padel Cup, è andato in scena la sfida tra gli ex Lazio, Paolo Di Canio e Dario Marcolin, e gli ex Roma, Vincent Candela e Simone Perrotta. A vincere sono state le stelle biancocelesti che, con il successo per 6-3, hanno conquistato la seconda vittoria consecutiva dopo quella del 2024 (in quell’occasione c’era Stefano Fiore al posto di Marcolin). Una partita di padel combattutissima, giocata su un solo set e con grande agonismo in un clima di festa, fair play e divertimento: «Vincent ci ha caricato con le sue dichiarazioni della vigilia, ci siamo impegnati al massimo per smentire il suo pronostico – ha dichiarato scherzando Paolo Di Canio a fine partita –. Il nostro successo è merito di Dario, la sua calma ha placato la mia irruenza di inizio match e ci ha portato alla vittoria», ha concluso la stella biancoceleste.

Candela ha scherzato: «I derby si vincono e si perdono, ma l’importante qui è vivere appuntamenti belli come questo in cui ci si diverte, ci sfotte e si rivedono vecchi amici». Ora, ovviamente, l’appuntamento per la rivincita è fissato alla prossima edizione: «Dopo due sconfitte consecutive ci devo pensare... Ma certo che ci sarò!».