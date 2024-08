Positivo al doping per una pomata, Sinner già assolto: giocherà agli US Open

Ascolta ora 00:00 00:00

Jannik Sinner è risultato positivo per due volte a un metabolita di uno steroide anabolizzante, a seguito di un controllo antidoping, effettuato lo scorso mese di aprile. La notizia arriva all'indomani della splendida vittoria dell'azzurro al Masters 1000 di Cincinnati contro l'americano Tiafoe. Il numero uno al mondo è stato privato dei premi e dei punti guadagnati nel torneo di Indian Wells, in California, quando è stato effettuato il test antidoping, ma non sarà sospeso. Dopo una lunga e dettagliata indagine da parte della International Tennis Integrity Agency, è stato appurato che l’assunzione è stata involontaria. Motivo per cui potrà scendere in campo agli Us Open, l'ultima prova del Grande Slam della stagione, in programma dal 26 agosto all'8 settembre.

La ricostruzione

Nel mese di aprile Sinner è stato informato di essere risultato positivo a un oligoelemento di un metabolita della sostanza Clostebol (meno di un miliardesimo di grammo). A seguito di un'indagine approfondita, l'Itia e il tennista hanno scoperto che la contaminazione involontaria di Clostebol è avvenuta attraverso il trattamento ricevuto dal suo fisioterapista. Il suo preparatore atletico ha acquistato un prodotto, facilmente reperibile al banco in qualsiasi farmacia italiana, per curare un taglio sul dito. Jannik non ne sapeva nulla e il suo fisioterapista non sapeva che stava usando un prodotto contenente Clostebol. Il fisioterapista ha curato Jannik senza guanti e, insieme a varie lesioni cutanee sul corpo di Jannik, hanno causato la contaminazione involontaria. Riconoscendo l'assenza di dolo, l'Itia ha deciso di togliere i 400 punti della finale di Indian Wells e il relativo premio in denaro, circa 300.000 euro, ma consentendo all'azzurro di esser rigorosamente al via degli US Open.

"Ora posso buttarmi alle spalle un periodo davvero molto difficile e profondamente triste - ha fatto sapere Sinner attraverso un comunicato stampa -. Continuerò a fare il possibile per fare in modo di attenermi al programma antidoping dell’Itia, e sono circondato da un team molto attento e meticoloso" .

"Le regole antidoping devono essere estremamente strette perché abbiano effetto. Per questo può capitare che in alcuni casi anche atleti innocenti possano essere coinvolti - ha aggiunto il legale del fuoriclasse italiano Jamie Singer -.

Non c’è alcun dubbio che Jannik Sinner sia totalmente innocente rispetto a questo caso ma il giocatore è responsabile di tutto ciò che accade all’interno del suo sistema, anche se non ne è a conoscenza, come in questo caso eccezionale".