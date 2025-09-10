Pulsee Luce e Gas porta Flavio Cobolli al Park tennis training di Genova

In un anno che ha segnato la sua definitiva affermazione nel tennis mondiale, Flavio Cobolli ha fatto tappa a Genova per un evento speciale firmato Pulsee Luce e Gas, l’operatore energetico di Axpo Italia già sponsor del Genoa CFC.

L’iniziativa, ospitata dal Park Tennis Training di Genova, ha rappresentato un’occasione unica di incontro tra lo sport di alto livello, l’energia e la condivisione. Cobolli, oggi numero 26 del ranking mondiale ATP, ha incontrato clienti e dipendenti dell’azienda, oltre ai giovani talenti del circolo, regalando loro una giornata di gioco, dialogo e ispirazione.

Un 2025 da protagonista

Il 2025 ha consacrato definitivamente il talento di Flavio Cobolli, protagonista di una stagione da incorniciare. Dopo aver raggiunto i quarti di finale a Wimbledon, il suo miglior risultato in uno Slam, e un ottimo cammino fino al terzo turno degli US Open, interrotto da un problema fisico durante il derby con Lorenzo Musetti, Cobolli si conferma come uno dei volti più promettenti della nuova generazione di tennisti azzurri.

Energia, sport e crescita condivisa

Con questo evento, Pulsee Luce e Gas ribadisce la propria visione: sostenere lo sport italiano come veicolo di valori condivisi, puntando su giovani atleti e realtà emergenti che incarnano ambizione, resilienza e desiderio di crescere. Un’impostazione che riflette l’identità dell’azienda anche nel settore energetico, dove il dinamismo e la competizione richiedono costante innovazione.

L’incontro con Flavio Cobolli ha permesso di vivere il tennis da vicino, offrendo ai partecipanti uno sguardo ravvicinato su una carriera fatta di passione, sacrificio e determinazione. Non solo un campione in ascesa, ma anche un simbolo di ispirazione per le nuove generazioni, dentro e fuori dal campo.

Un talento sostenuto da eccellenze italiane

Flavio Cobolli è un tennista della scuderia Back to Next, società di talent management ideata da Fabio Fognini, con un programma dedicato alla crescita e valorizzazione dei tennisti italiani.

Il progetto è sostenuto da DAO, realtà leader nella comunicazione e nel marketing sportivo in Italia.

Pulsee Luce e Gas continua così a investire nel connubio tra energia e sport, costruendo esperienze che uniscono le persone e promuovono un’idea di crescita autentica e condivisa.