Quanto sei fan di Sinner? Dieci domande (e risposte) sul numero uno al mondo

Nessuno come Jannik Sinner. Il campione altoatesino è diventato lo sportivo italiano più cliccato e più richiesto dagli sponsor da quando è diventato numero uno al mondo. Quando scende in campo è tutta Italia a fare il tifo per lui con un'enfasi pari solo a quella per la Nazionale di calcio o a grandissimi del passato come Tomba e Pantani. Se negli anni passati sono stati Borg o McEnroe, Edberg o Becker, Sampras o Agassi, Federer o Nadal gli idoli di intere generazioni, ora tutti i ragazzini, che iniziano a giocare a tennis, sognano di diventare come Jannik. Sul web sono tantissime le curiosità, che circolano sul suo conto. Ne abbiamo scelte dieci per fare un gioco divertente. Se sei un vero fan di Sinner le saprai sicuramente tutte, altrimenti ti toccherà memorizzarle. Allora quante ne sai? Scoprilo subito.

10 domande

1. Sarai sicuramente rimasto strabiliato dai colpi di Sinner, quando lo hai visto giocare. Un repertorio completo, senza punti deboli. Secondo i commentatori, la pallina emette un suono diverso quando parte dalle corde del campione altoatesino. Conosci quale racchetta usa?

2. Ha vinto 3 tornei del Grande Slam, l'ultimo trionfo è quello degli Australian Open. In totale sono 19 in carriera, 8 solo nel 2024. La prima volta non si scorda mai, qual è stato il primo torneo ATP vinto in carriera?

3. Il calcio è una grande passione di Sinner. Chi lo ha allenato da bambino ha rivelato che giocava a centrocampo con la maglia numero 10 e segnava addirittura 25 gol a stagione. Non ha mai nascosto la sua fede calcistica. Qual è la sua squadra del cuore?

4. Come saprai Sinner ha i capelli rossi e ama mangiare le carote. I fan che lo seguono dovunque si chiamano i "Carota Boys". Sai qual è il suo soprannome? Però non farti ingannare, non c'entrano le carote.

5. Quando perde diventa una notizia, al punto che le sconfitte nell'ultimo anno si contano sulle dita di una mano. C'è qualche tennista, del passato o in attività, contro cui Sinner non ha mai vinto?

6. Ogni giocatore, anche un numero uno al mondo come Sinner, ha la sua "bestia nera". Chi è l'avversario che lo ha battuto più volte?

7. Tutti i campioni, quando erano bambini, hanno avuto uno o più modelli a cui ispirarsi. Sai chi era l'idolo di Sinner? Ti dò un indizio. Si tratta di uno dei più grandi di sempre.

8. Sinner è legatissimo alla famiglia, al papà Hanspeter, alla mamma Siglinde e al fratello Mark, adottato dai genitori prima che Jannik nascesse. Sulla vita sentimentale è invece molto più discreto. Conosci il nome dell'ultima fidanzata?

9. L'abbigliamento in campo fa tanto dell'immagine di un tennista. D'altronde chi non ricorda i pantaloncini jeansati di Agassi, le canotte fluo di Nadal o le polo elegantissime di Federer. Qual è lo storico sponsor tecnico di Sinner?

10. Dietro i successi di Sinner c'è anche il grande lavoro del suo team, che lui stesso ringrazia dopo ogni vittoria. Chi sono i suoi due coach?

Le risposte

1. Sinner gioca con una Head Speed MP. Devi sapere che le sue racchette hanno un minor numero di corde rispetto ai suoi avversari: 16 verticali e 20 orizzontali. A differenza di altri Jannik utilizza solo corde sintetiche monofilamento, tirate a una tensione di 28 kg.

2. Il primo titolo ATP in carriera di Sinner risale al novembre 2020, quando aveva 19 anni. Il numero uno al momento si impose al torneo di Sofia contro il canadese Pospisil al tie-break del terzo set. Un successo che gli valse l'ingresso nella Top 40. Il primo di una lunghissima serie.

3. Jannik è un grande tifoso del Milan e quando può va anche a San Siro. Fu un compagno di stanza all'accademia di Riccardo Piatti a Bordighera, tifosissimo del Diavolo, che lo avvicinò ai colori rossoneri. E da allora non li ha più lasciati. Prima della sfida di Champions contro il Borussia Dortmund salutò il pubblico del Meazza, per poi prendersi i cori di tutto lo stadio, specialmente della Curva Sud.

4. Il soprannome è The Fox, nomignolo che gli fu affibbiato dai compagni di scuola. Ora la volpe è diventata il suo logo, formato dalle lettere "J" e "S", che si uniscono a formare l'immagine stilizzata proprio di una volpe. Ma non solo, le scarpe interamente bianche indossate in Australia riportano sul tallone una caricatura di una volpe stile AI, con giacca denim e cappellino addosso, e sulla tomaia una serie di impronte di zampe.

5. Ebbene sì, ci sono giocatori contro i quali Sinner non ha mai vinto. Uno di questi è il leggendario campione spagnolo Rafa Nadal. I due si sono incontrati tre volte tra il 2020 e il 2021, due volte a Roland Garros e una a Roma, e Jannik non ha mai vinto un set. Poi c'è anche Felix Auger-Aliassime, tre precedenti (due a Madrid e uno a Cincinnati) tutti vinti dal canadese. Nell'ultima occasione però a Madrid, l'azzurro fu costretto a dare forfait. Risulta imbattuto contro Sinner, anche Denis Shapovalov. Un solo precedente all'Australin Open, vinto in 5 set dal canadese.

6. Daniil Medvedev è la "bestia nera" di Sinner, ovvero l'avversario che è riuscito a batterlo più volte, in ben sette occasioni. Nonostante ciò il trend è nettamente a favore dell'azzurro che sotto 0-6 nei precedenti, ha vinto otto delle ultime nove partite contro il russo, compresa la storica finale agli Australian Open dell'anno scorso.

7. L'idolo da bambino di Sinner era Roger Federer. Nonostante non ci siano grosse similitudini di gioco, l'azzurro ha sempre confessato di ispirarsi allo stile del campione svizzero, dentro e fuori dal campo. Purtroppo non ha mai coronato il sogno di sfidarlo ma quando è diventato numero uno al mondo, King Roger ha ricambiato la stima con un bellissimo messaggio.

8. L'ultima fidanzata di Sinner è stata la tennista russa Anna Kalinskaya. Secondo le ultime voci di gossip i due si sarebbero lasciati, anche se non ci sono state conferme ufficiali sulla fine della loro storia. Di sicuro la giocatrice di Mosca non era nel box di Jannik, agli ultimi Australian Open, avendo lasciato Melbourne prima della fine del torneo per infortunio. Insomma dopo il bacio in mondovisione agli Us Open, tra i due sembra calato il gelo.

9. Nike è da sempre lo sponsor tecnico di Sinner. Il brand americano ha deciso di puntare sul tennista altoatesino, sin da quando era un tennista di belle speranze. Nel 2022 lo ha blindato con un contratto decennale da 150 milioni di dollari. Come si suol dire un contratto per la vita.

10. I due coach sono Simone Vagnozzi e Darren Cahill. Il primo è un ex tennista pro, che in passato ha guidato altri azzurri come Cecchinato e Travaglia. I suoi consigli sono stati fondamentali soprattutto per la crescita nel servizio e nel gioco a rete dell'azzurro. Cahill invece è un vero e proprio guru del circuito, decisivo per la crescita mentale di Jannik.

Dopo una carriera da giocatore senza grossi picchi, da coach vanta il record di aver condotto, quattro giocatori diversi in vetta alla classifica mondiale. Il più giovane Hewitt, il più anziano Agassi poi Simona Halep e infine Sinner. Dal 2025 l'australiano abbandonerà il team di Sinner, un'assenza che peserà e non poco per il numero uno al mondo.