Roland Garros, Bolelli e Vavassori sconfitti in finale: vince la coppia Arevalo-Pavic

Ascolta ora 00:00 00:00

Si è infranto in finale il sogno di Simone Bolelli e Andrea Vavassori di vincere il loro primo Slam in coppia: al Roland Garros ha avuto la meglio il duo composto dal tennista di El Salvador Marcelo Arevalo e il croato Mate Pavic che hanno vinto in due set con il punteggio di 7-5 6-3 dopo un'ora e 33 minuti di gioco. Secondo titolo Slam per Arevalo, il quarto per Pavic che vince per la prima volta il torneo parigino dopo due precedenti sconfitte in doppio.

Come è maturata la sconfitta

Il primo set è tiratissimo: sono molto efficaci le prime di servizio da ambo le parti e i protagonisti sono sempre molto bravi e attenti a non perdere sul proprio turno di servizio. Fino al decimo game, sul 5-5, non c'è ancora stato nessun break ma è il game più lungo e tirato, un errore adesso potrebbe costare caro. Le due palle break per gli azzurri non sono state sfruttate a dovere, poi gli avversari chiudono salendo 6-5. Il dodicesimo game è quello nefasto: perdono il servizio dopo essere stati avanti 40-0, gli avversari rimontano e chiudono il primo set 7-5.

Il secondo e decisivo set inizia in equilibrio ma sull'1-1 arriva la prima svolta: due palle break per Bolelli e Vavassori che va in porto, salgono 2-1. Arevalo e Pavic non ci stanno e si conquistano subito una palla break che arriva, immediato, 2-2. Al quinto game arriva il sorpasso della coppia testa di serie numero 9, 3-2. Con un ace, il primo per Bolelli, si chiude il sesto game 3-3, ancora parità come nel primo set. Arevalo e Pavic salgono 4-3 mantenendo il punto sul proprio turno di battuta. La gara cambia definitivamente all'ottavo game quando Arevalo e Pavic strappano il break allungando 5-3 servendo per il match. Al nono game si va 40-30, poi gli avversari graziano gli azzurri con un errore sotto rete, 40-40 e ancora una speranza per Bolelli e Vavassori che ottengono una palla per il break. Uno smash perfetto di Pavic riporta lo scambio in parità e nuovo match point grazie a una super battuta di Arevalo e stavolta finisce l'incontro, 6-3.

Arevalo and Pavic secure their first Grand Slam title as a team #RolandGarros pic.twitter.com/l3fb94xWQC — Roland-Garros (@rolandgarros) June 8, 2024

Le parole degli azzurri

Al termine della gara e durante la cerimonia di premiazione, Simone Bolelli si è complimentato con gli avversari. " È la terza volta che ci battete ma prima o poi ce la faremo anche noi. In bocca al lupo per il resto della stagione. Oggi non ce l'abbiamo fatta ma abbiamo giocato bene, speriamo di giocare un'altra finale. Ringraziamo il nostro team, la famiglia che ci sostiene con il cuore, grazie al pubblico per queste due settimane" . Subito dopo è stata la volta di Andrea Vavassori.

Come ha detto Simone complimenti, aveve giocato un livello incredibile, speriamo di battervi prima o poi. Vorrei ringraziare anche io il nostro team oltre a mio padre, mia sorella, i miei amici più stretti, grazie per essere venuti qui. Grazie alle persone che ci hanno seguito"