Roland Garros, Musetti si ritira al 4° set: Alcaraz vola in finale

È Carlos Alcaraz il primo finalista dell'edizione 2025 del Roland Garros: dopo i primi due set giocati alla grande, Lorenzo Musetti deve arrendersi allo spagnolo e a un problema fisico perdendo con il punteggio di 6-4, 6-7, 0-6 Peccato, davvero: primo e secondo set sono stati eccezionali da parte del carrarino che si è arreso soltanto al tie-break del secondo ma da quel momento la gara è cambiata definitivamente e irrimediabilmente anche a causa di una non perfetta condizione atletica dell'azzurro.

Il primo set è di Musetti

Il primo set inizia con il massimo equilibrio, Lorenzo è subito in partita e sfodera alcuni colpi da applausi soprattutto con il rovesco, Alcaraz risponde con dei dritti micidiali. Il risultato è che si arriva sul 3-3 senza nessun break anche se nel settimo game arriva una palla break per lo spagnolo (come in apertura di match) ma Musetti è bravo ad annullarla e portarsi 4-3. Lo spagnolo è solidissimo, pareggia, ma poi con una prima vincente e un gran contropiede di rovescio Lorenzo si riporta avanti, 5-4. La svolta nel decimo game: prime due palle break anche per Musetti che coincidono con due set point, il carrarino si prende il set dopo un errore con il dritto di Alcaraz, 6-4 dopo 47 minuti.

Il secondo set ad Alcaraz

Nel secondo set sale subito in cattedra lo spagnolo: sull'1-1 qualche imprecisione dell'azzurro costa il break a zero punti, Carlos avanti 2-1 ma Lorenzo è solido, centrato, concentrato e in maniera splendida con dei dritti vincenti recupera subito il servizio ceduto poco prima pareggiando il punteggio, 2-2. Il carrarino è strepitoso e con un altro dritto imprendibile chiude il quinto game portandosi 3-2 e strappando applausi dal pubblico del Philippe-Chatrier. Dal 3-3 al 4-3 per Musetti che si tiene sempre avanti nel punteggio e vince il settimo game con il servizio a favore. Carlos rimane lì, sempre attaccato (4-4) e prova a strappare il break al nono game ma Musetti è implacabile, annulla due break point e si porta 5-4. Sale il livello di Alcaraz che va 5-5 e vince l'undicesimo game sul servizio di Lorenzo, 6-5. Colpo di reni, colpi di classe e un rovescio meraviglioso di Musetti vale il 6-6, controbreak e tie-break. Lo spagnolo, però, ha la meglio chiudendo 7-3.

Dominio di Carlos, 6-0 al terzo set

Un crollo probabilmente prima mentale e poi fisico con il fisioterapista costretto a intervenire per Musetti e massaggiarli la coscia sinistra, ffattostà che nel terzo set non c'è praticamente mai storia con lo spagnolo padrone

del campo e del gioco. In soli 21 minuti chiude a suo favore vincendo con un netto 6-0.

Musetti si ritira al quarto

Due soli game per capire che non ce l'avrebbe fatta: tra gli applausi di tutti, Lorenzo Musetti si ritira dal match sul 2-0 per Alcaraz.