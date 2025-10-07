"Scrivono cose terribili": la denuncia di Sabalenka

È la regina del tennis mondiale e fresca vincitrice degli Us Open: la 27enne bielorussa Aryna Sabalenka è al comando del ranking mondiale Wta per la cinquantunesima settimana consecutiva con quasi 2.500 punti di vantaggio sulla collega polacca Iga Swiatek ma stavolta fa parlare di sé non tanto per le prestazioni in campo ma per l'odio gratuito che riceve sui social anche da persone "insospettabili" come tante altre donne.

Cosa è successo

La tennista che ha quasi 4 milioni di follower su Instagram e 1,3 milioni su Tik Tok è molto attiva soprattutto su queste piattaforme dove pubblica contenuti di vita lavorativa e privata. Quando ha un po' di tempo libero controlla ciò che le scrive la gente comune e non ha nascosto lo choc per certi messaggi ricevuti. " Tutti riceviamo molto odio. Nella mia carriera ne ho affrontato tanto, per ragioni diverse – ha spiegato ai giornalisti presenti al torneo Wta di Wuhan –. Più ci presti attenzione, più energia ti toglie. Credo sia meglio ignorarlo, anche se a volte, per curiosità, guardo il profilo di chi mi scrive".

La denuncia

Qui arriva la sorpresa, nel senso che gli haters della Sabalenka sono anche persone che non ci si aspetterebbe. " Mi sconvolge vedere chi c’è dietro a certi commenti. Persone comuni, persino madri, che scrivono cose terribili. Lo prendo come uno scherzo, ma mostra quanto possa essere oscuro il mondo dei social", ha sottolineato. Purtroppo, la piaga dell'odio social è una prassi comune anche ad altre sue colleghe come la numero due del mondo, Swiatek, ma anche Jessica Pegula o Eva Lys. " Non dobbiamo mai dimenticare chi siamo e cosa rappresentiamo ", ha aggiunto Sabalenka. " A volte ti accorgi che la persona non sta facendo nulla e commenta chi sta cercando di fare qualcosa nella vita, di motivare e ispirare la prossima generazione ".

Cosa farà Sabalenka