Sinner asfalta Bublik. Musetti s'avvicina alle Atp Finals

Invece di pensare solo alla Coppa Davis dovremmo prima concentraci sulle Atp Finals, che quest'anno stanno per regalarci un nuovo record. In pratica: mentre Jannik Sinner continua la sua marcia a Vienna battendo nei quarti Bublik (doppio 6-4 e semifinale contro De Minaur che ha eliminato uno stanco Berrettini), da Basilea arrivano notizie che preparano l'inedito di una doppia presenza azzurra tra i Top 8 di

Torino. La notizia del ritiro di Auger-Aliassime spiana infatti la strada a Lorenzo Musetti ancor prima di entrare in campo nel torneo austriaco contro Moutet (6-3, 6-4 e semifinale con Zverev, 100 punti recuperati): e se a questo si aggiunge un possibile forfait, oltre che di Djokovic, del numero 6 della classifica Race Ben Shelton (infortunato e probabilmente out per il Masters 1000 di Parigi che comincia lunedì), ecco che doppietta è quasi fatta.

Buone notizie, insomma, mentre appunto Jannik non si distrae neppure contro l'amico rivale kazako, con cui aveva perso in estate ad Halle, regolando però poi già i conti agli UsOpen quando gli aveva concesso 3 game in tre set. Sinner alla sua 19esima vittoria consecutiva indoor ha messo la velocità di crociera e approfittato

delle occasioni giuste, e tanto è bastato per finire con un abbraccio e qualche risata: «Con Sasha è sempre dura, ho cercato di tirare dall'altra parte più palle possibili. Sono contento di essere stato solido». Soprattutto al servizio, roba da Sua Maestà: nei suoi turni ha perso solo 5 punti.

E il merito è sempre al plurale (majestatis, ovvio): «Con il team ci siamo allenati molto: abbiamo cambiato qualcosa nel caricamento, sembra funzionare». Non ci sono segnali avversi, considerando che ora appunto - arriva De Minaur, un altro amico-rivale: i precedenti dicono 11-0 per Sinner, sarebbe davvero una sorpresa.