Sinner-Dimitrov: 1-1 1°set, in palio la finale di Miami | La diretta

Il grande giorno è arrivato: un appuntamento con la storia attende Jannik Sinner e il tennis italiano. In caso di vittoria al Masters 1000 di Miami il 22enne di Sesto Pusteria raggiungerebbe il secondo posto nel ranking Atp mondiale scavalcando Carlos Alcaraz eliminato ai quarti di finale, inaspettatamente, da un rinato Grigor Dimitrov che è l'avversario del nostro Jannik. Per una gara del genere (inaspettata), i precedenti non vanno considerati più di tanto (due vittorie a una per l'italiano) non soltanto per un discorso puramente scaramantico ma perché si affrontano due giocatori il cui tennis si è enormemente evoluto anche rispetto ai China Open del 2023 in cui Sinner ha avuto la meglio in tre set. La gara di stasera con inizio alle ore 21 italiane (a Miami sarà pomeriggio) si gioca all'Hard Rock Stadium ed è trasmessa in diretta sui canali Sky Sport dedicati e in streaming su Now Tv.

La gara in diretta - 1° set

2° game, primo servizio nel match per Sinner che si porta sul 40-15 e agguanta l'1-1.

1° game: Dimitrov ha vinto il sorteggio scegliendo di servire per prima che ottiene il primo punto del game e si porta sul 40-0 vincendolo, 1-0.

I giocatori scenderanno in campo alle ore 21. per il consueto riscaldamento pre gara: temperatura a Miami di 25°C, 51% l'umidità e condizioni ottime per un grande spettacolo (non è prevista pioggia).