Niente Oscar dello Sport per Sinner: così il caso doping fa saltare la nomination

Brutte notizie per Jannik Sinner, che non farà parte dei candidati al titolo di sportivo dell'anno per via della squalifica inflittagli dalla Wada a seguito della vicenda clostebol: stando a quanto riferito in un comunicato dalla Laureus Academy, si tratterebbe di una decisione in un certo senso obbligata proprio per via della sospensione, nonostante il fatto che la vicenda che ha visto coinvolto l'attuale numero uno al mondo abbia dei risvolti ben differenti rispetto ai conclamati casi di doping. Attenuanti riconosciute dalla stessa associazione, ma comunque non sufficienti a far sì che il tennista italiano possa far parte del gruppo di candidati alla vittoria degli "Oscar dello Sport".

"A seguito delle discussioni della Laureus Academy è stato deciso che la candidatura di Jannik Sinner per il premio Laureus sportivo dell'anno di quest'anno deve essere ritirata" , ha scritto in una nota il presidente della Laureus World Sports Academy Sean Fitzpatrick, ex rugbista neozelandese campione del mondo con la maglia degli All Blacks nel 1987.

Nella mail inviata ai membri della giuria incaricata di esprimere il proprio voto per eleggere gli atleti migliori della stagione, Fitzpatrick ha spiegato il motivo per cui l'Academy ha deciso di escludere il leader della classifica Atp: "Abbiamo seguito questo caso, le decisioni degli organismi globali competenti e, pur prendendo atto delle circostanze attenuanti coinvolte, riteniamo che la squalifica di tre mesi renda la candidatura non idonea" , prosegue il comunicato, "Jannik e il suo team sono stati informati" .

I candidati per gli Oscar dello Sport, selezionati nel dicembre del 2024 da una giuria formata da oltre 1.300 media sportivi provenienti da tutto il mondo, saranno annunciati ufficialmente a Madrid il prossimo lunedì 3 marzo. Per quanto concerne la manifestazione, e quindi per conoscere il nome dei vincitori, bisognerà invece attendere lunedì 21, data in cui si terrà la cerimonia di premiazione nella capitale spagnola. Lo scorso anno fu insignito del premio Novak Djokovic, al suo quinto titolo in carriera, che ha così raggiunto Roger Federer fermo a quota 5 dal 2018.

Dal canto suo, Jannik, si sta focalizzando esclusivamente sulla preparazione della stagione sul rosso, dal momento che potrà tornare in campo non prima del 5 maggio.

Ciò significa quindi, salvo colpi di scena, che il numero uno al mondo potrebbe rientrare proprio in tempo per gli Internazionali di Roma, in programma dal 7 al 18 maggio, con l'intenzione di puntare al bersaglio grosso di Parigi: il secondo Slam dell'anno, il Roland Garros, è in calendario da domenica 25 maggio a domenica 8 giugno.