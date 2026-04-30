Sinner-Fils vale la finale a Madrid: chi è l’avversario e quando giocano

Una condizione fisica in crescendo che ha richiesto un particolare adattamento alle condizioni di altitudine di Madrid: Jannik Sinner, dopo aver superato egregiamente anche lo scoglio rappresentato dal 19enne spagnolo Rafael Jodar, venerdì 1° maggio cercherà l’ennesima vittoria per conquistare la prima finale al Masters 1000 di Madrid. Di fronte avrà il francese Arthur Fils, attuale numero 25 del ranking Atp, che ai quarti di finale ha sconfitto il ceco Lehecka 6-3, 6-4.

Cosa sappiamo di Fils

Nato a Bondoufle il 12 giugno 2004, tra i punti di forza del francese troviamo sicuramente la sua esplosività fisica, un gioco aggressivo e un dritto molto potente. Ha raggiunto il suo best ranking nell’aprile del 2025 con la posizione numero 14. Nel 2024 ha ottenuto il suo personale record di 17 vittorie e 4 sconfitte nei tornei Atp 500, tra cui la vittoria contro il tedesco Alexander Zverev per il titolo di Amburgo.

Fresco del titolo di Barcellona, il francese sa bene chi avrà di fronte nella semifinale di Madrid sulla terra rossa. “Sinner è il numero uno al mondo ed un grande campione. Cercherò di giocare il mio miglior tennis provando anche a divertirmi: è bello scendere in campo da sfavorito”.

Anche il francese, fin qui, non ha perso nessuna gara sulla terra rossa. Beh, io non ho perso nessuna partita sulla terra battuta ma lui non perde una partita né sulla terra battuta né sul cemento da molto tempo, ha molta fiducia in sé stesso ma vale anche per me. Spero che sia una bella sfida, non vedo l’ora di giocare“.

I precedenti con Sinner

Sinner e Fils si sono incrociati una volta soltanto e il precedente è a favore del numero uno del mondo: nella semifinale indoor del torneo di Montpellier del 2023, Jannik si era imposto con il punteggio di 7-5, 6-2.

Quando e dove vedere la gara in tv

Come avvenuto fino a questo

momento, la semifinale di venerdì 1° maggio sarà visibile per gli abbonati a SkySport e, in streaming, anche su SkyGo e NowTv. Al momento, invece, non si conosce ancora l’ordine di gioco e, di conseguenza, l’orario del match.