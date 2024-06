Sinner-Musetti in doppio alle Olimpiadi: ecco le altre coppie azzurre

Ascolta ora 00:00 00:00

Sale l'attesa per le Olimpiadi di Parigi anche se, prima di tornare sulla terra rossa per provare a vincere la medaglia più importante, Jannik Sinner e gli altri azzurri del nostro tennis saranno impegnati sui tornei in erba che culmineranno con Wimbledon. Proprio oggi la Federazione Italiana Tennis e Padel (Fitp) ha presentato l'iscrizione ufficiale ai Giochi Olimpici 2024 con la squadra del tennis al completo: il nuovo numero uno del mondo (e ovviamente italiano) sarà in coppia nel doppio con Lorenzo Musetti, il numero due del tennis nazionale e numero 30 nel tabellone mondiale dell'Atp.

Le altre coppie azzurre

Per quanto riguarda il tanellone maschile, ecco che si ritroveranno insieme anche Simone Bolelli e Andrea Vavassori, freschi della finale raggiunta al Roland Garros. Il tennista bolognese di 38 anni avrà nuovamente a fianco anche il 29enne di Torino che ieri si è qualificato ai Giochi grazie al piazzamento tra i migliori dieci nel doppio. Per il tabellone femminile, invece, si ricostituirà anche la coppia che ha dato battaglia sulla terra rossa raggiungendo la finale allo Slam parigino, Sara Errani e Jasmine Paolini, con la prima che torna alle Olimpiadi graqzie al ranking combinato. L'altra coppia del doppio femmiline sarà costituita da Elisabetta Cocciaretto e Lucia Bronzetti.

Complessivamente, l'Italia avrà i seguenti azzurri nel singolare maschile: Jannik Sinner, Lorenzo Musetti, Matteo Arnaldi e Luciano Darderi mentre nel singolare femminile il nostro team sarà composto da Jasmine Paolini, Elisabetta Cocciaretto e Lucia Bronzetti.

Il sogno di Sinner

In uno stralcio del libro che esce proprio oggi dal titolo "Giochi di pace. L’anima delle Olimpiadi e delle Paralimpiadi", con la prefazione di Papa Francesco, c'è anche il pensiero di Jannik Sinner che spera di vincere il premio più alto in assoluto per uno sportivo. " Un appuntamento che attendo con ansia nella mia carriera sono i Giochi olimpici, il più grande degli eventi sportivi. I migliori atleti del mondo si ritrovano per competere per la gloria. È il Monte Olimpo delle feste per vincere il premio più importante dello sport. Non avendo mai partecipato alle Olimpiadi vivo questa esperienza come un onore, un privilegio. Avendo vinto la Coppa Davis con e per l’Italia, sono molto motivato ad aggiungere una medaglia per il mio Paese ", è una parte del pensiero dell'azzurro pubblicato da Repubblica.

In un altra parte del testo resa pubblica, Sinner elogia la sua famiglia per avergli dato l'assoluta libertà di capire quale fosse la

strada migliore da intraprendere, quali fossero le sue ambizioni e aspirazioni. Poi ha raccontato la sua carriera tennistica dagli albori a oggi culminata, per adesso, con la vittoria del suo primo Slam in Australia a gennaio.