Sinner riparte da Shanghai: ecco chi sarà il prossimo avversario

Nemmeno il tempo di godersi la vittoria all'Atp 500 di Pechino in finale contro l'americano Learner Tien che Jannik Sinner si trasferisce subito a Shanghai pronto a giocarsi il Masters 1000, un torneo che vale ancora di più per la classifica Atp e per provare ad avvinare Carlos Alcaraz che ha dato forfait. Jannik se la vedrà al secondo turno contro il tedesco Daniel Altmaier, attuale numero 50 del ranking Atp, che nel primo turno si è imposto in due set con il punteggio di 6-3, 6-4 contro l'australiano Tristan Schoolkate.

Chi è Altmaier

Il 27enne tedesco ha come colpo preferito il rovescio, la superficie preferita è dura (quindi cemento) ma il suo torneo preferito è Wimbledon. In carriera ha debuttato nella top 50 il giorno prima del suo 25° compleanno a settembre, raggiungendo il 47° posto in classifica nell'ottobre 2023, il massimo che ha ottenuto fino a questo momento. Altmaier ha raggiunto il primo quarto di finale al Masters 1000 di Madrid nel riuscendo a sconfiggere l'americano Fritz per la vittoria più importante della sua carriera. Nei tornei dello Slam ha debuttato nelle qualificazioni per il Roland Garros 2020 ed è riuscito a sconfiggere due italiani: Berrettini e Sinner.

I precedenti con Sinner

Fino a questo momento, Sinner e Altmaier si sono incontrati soltanto due volte con una vittoria a testa: Jannik ha avuto la meglio al terzo turno degli Us Open del 2022 faticando non poco e imponendosi soltanto al quinto set ma il ricordo più fresco è negativo per l'altoatesino visto che nel 2023 il tedesco ha avuto la meglio agli ottavi di finale del Roland Garros con una lunga battaglia vinta al quinto set.

Quando si gioca la gara

Sinner-Altmaier scenderanno in campo

venerdì 3 ottobre con orario ancora da definire. Per poter guardare la gara in tv bisognerà essere abbondati a Sky Sport con la diretta del match su Sky Sport Uno; si potrà vedere in streaming anche su Sky Go e su Now Tv.