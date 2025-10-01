Atp Pechino, Sinner-Tien vale il titolo: Jannik domina il primo set | 6-2, 0-1

Pur non senza difficoltà, Jannik Sinner è arrivato alla finalissima del China Open di Pechino ed è chiamato ad uno scontro inedito contro il tennista americano Learner Tien, giovanissimo19enne che è giunto all'ultimo atto dopo la gara contro Daniil Medvedev costretto al ritiro al terzo set per infortunio. Il Giornale segue l'evento in diretta con le fasi salienti di ogni game e il punteggio in tempo reale.
La gara in diretta: 2° set
1° game: inizia bene Tien che per la prima volta sale 40-0 e chiude vincendo il primo punto, 1-0.
La gara in diretta: 1° set
8° game: con le palline nuove Sinner serve per vincere il primo set, sale 40-0 e si procura tre set point. Arriva il primo doppio fallo della gara di Jannik (40-15) ma poi chiude con un ace (il quinto), 6-2 in 34 minuti.
7° game: Tien serve per rimanere nel primo set, pur faticando va 40-30 e accorcia le distanze, 5-2.
6° game: Jannik alla battuta, stavolta non sempre perfetta, ma l'azzurro sale 40-30 poi sbaglia con il dritto e arriva il primo 40-40 della gara. Subito un ace a 210 Km/h ma sbaglia ancora Sinner con il dritto e si torna pari. Alla fine risolve con due punti consecutivi, 5-1.
5° game: ancora problemi al servizio per Tien che commette un altro doppio fallo, 15-40 e due nuove palle break per Sinner che ottiene con un rovescio sotto rete, 4-1.
4° game: Jannik al servizio continua a essere implacabile e molto solido, piazza ottime prime ed eace, 40-0 poi arriva il 3-1.
3° game: Tien torna alla battuta, stavolta commette meno errori, va 40-15 e accorcia 2-1.
2° game: al servizio adesso tocca a Sinner, la battuta è molto solida, sale 40-15 (arriva anche un ace) e poi chiude 2-0.
1° game: il primo al servizio è Tien, l'emozione della finale gli gioca un brutto scherzo con il primo doppio fallo della gara, poi Sinner in progressione fa punto e sale 0-30. Arriva velocemente anche lo 0-40 con le prime tre palle break per Jannik e al terzo tentativo lo ottiene, 1-0.
La gara avrà inizio alle 8
Sinner-Tien si giocherà a partire dalle ore 8 italiane sul campo centrale dell'Atp di Pechino: super favorito il numero due del mondo, Sinner insegue il suo secondo titolo nel torneo cinese dopo quello ottenuto nel 2023. Per il 19enne americano, invece, si tratta della prima finale in un torneo Atp.
The stage is set!— China Open (@ChinaOpen) September 30, 2025
Jannik Sinner vs Learner Tien for the #2025ChinaOpen men’s singles final #ATP500 #AllForPassion pic.twitter.com/4YTteKrOTc