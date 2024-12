Sinner, il riposo è finito: qual è il programma dell’azzurro

Ascolta ora 00:00 00:00

Il 2025 si avvicina a grandi passi e per poter confermare di essere il numero uno bisogna iniziare a prepararsi in tempo utile: Jannik Sinner ha ripreso in mano la racchetta dopo alcuni giorni di meritatissime vacanze e un 2024 concluso in maniera trionfale con la vittoria nelle Atp FInals di Torino e in Coppa Davis assieme ai compagni di Nazionale agli ordini di Filippo Volandri.

Gli allenamenti prima di Natale

In Italia fa freddo, piove e nevica ma anche nel suo quartier generale di Montecarlo il meteo non è certamente così caldo: ecco perché Jannik ha scelto il clima molto mite di Dubai (circa 28° C durante le ore diurne) per prepararsi al meglio al primo appuntamento dell'anno con gli Australian Open di Melbourne previsti dal 12 al 26 gennaio 2025. Come appreso da Repubblica, il numero uno del mondo è volato negli Emirati Arabi con il suo team eccetto Darren Cahill che lo attende direttamente in terra australiana il prossimo anno (ossia tra un mese). L'iter prevede che Sinner si alleni a Dubai per un paio di settimane per poi tornare a Sesto Pusteria così da trascorrere il Natale in famiglia.

Come aprirà il 2025

Con la conclusione delle festività natalizie Sinner cambierà numerosi fusi orari volando in Australia, ma prima di partecipare agli Australian Open dovrebbe far parte di un torneo-esibizione che si terrà sempre a Melbourne tra il 7 e il 10 gennaio: si tratta di un evento a scopo di beneficienza che vedrà coinvolti anche altri campioni come Alcaraz, Djokovic e i "padroni di casa" de Minaur e Popyrin. Poi, come detto, si farà sul serio con il primo Slam dell'anno in cui proverà a difendere il titolo vinto lo scorso anno.

Tra l'altro si conoscono già anche gli altri azzurri che parteciperanno al torneo dello Slam: oltre a Sinner ecco Lorenzo Musetti (numero 17 del ranking Atp), Flavio Cobolli (n. 32), Matteo Berrettini (n. 34), Matteo Arnaldi (n. 37), Luciano Darderi (n. 44), Lorenzo Sonego (n. 53), Fabio Fognini (n. 91), Luca Nardi (n. 92). Nel tabellone femminile figurano: Jasmine Paolini (n. 4 Wta), Elisabetta Cocciaretto (n. 52) e Lucia Bronzetti (n. 77).

La prima volta a Doha

Andando oltre, a febbraio Jannik tornerà a Rotterdam (nei primi nove giorni del mese) dove, anche lì, proverà a difendere il titolo del torneo che vale 500 punti vinto nel 2024 mentre poi dovrebbe

parteciperare per la prima volta al torneo diin programma dal 17 al 22 febbraio. In questo bel programma c'è una sola incognita che riguarda la sentenza sul caso Clostebol , che sicuramente non arriverà prima dell'11 febbraio 2025.