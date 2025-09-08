Sinner dopo la sconfitta: "Stare sul campo e fare del nostro meglio è fantastico"

Jannik Sinner prende la sconfitta con la solita sofferenza mascherata, ringraziando team, arbitro, organizzazione, raccattapalle e pubblico: “Questo posto è speciale, stare sul campo e cercare di fare il nostro meglio è fantastico”. Ovviamente non è mancato il saluto ad Alcaraz.

"Jannik, è incredibile quello che hai fatto quest’anno: vedo te più della mia famiglia, è bellissimo averti davanti in campo, migliorare per batterti.

Sono fortunato, ho una famiglia e un team fantastico, il lavoro duro che ci mettete per farmi diventare migliore, ogni mio traguardo è il vostro. Mia mamma e il mio fratellino sono a casa, vi voglio bene”.

Uomo da 5 milioni di dollari, Lend che sorride.