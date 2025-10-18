Six Kings Slam, è l'ora di Sinner-Alcaraz

Il momento è arrivato: anche se si tratta di un ricchissimo torneo esibizione (al vincitore 6 milioni di dollari), si rinnova la sfida tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz al Six Kings Slam: i due si ritrovano di fronte dopo gli Us Open, l'ultimo Slam dell'anno che è stato vintocon merito dallo spagnolo. I due fenomeni del tennis mondiale daranno battaglia, nessuno dei due vuole mai perdere ma sicuramente questa volta giocheranno con la mente più sgombra prima di rituffarsi nel finale di stagione.
Taylor Fritz si piazza al 3° posto
È durata un set la resistenza di Novak Djokovic che dopo il 7-6 subìto al tie-break dall'americano Ftitz ha salutato arbitro e avversario dando fine al match. Nole aveva dato tutto e non è stato più in grado di continuare. A breve scenderanno in campo Sinner e Alcaraz per la finalissima.