Sorteggio duro per Sinner, abbordabile per Musetti. Ma Berrettini non ci sarà

Giornata di sorteggi ieri a Parigi, in vista del Roland Garros 2025. Dal 25 maggio il via al main draw. Pattuglia tricolore che dovrà fare a meno di Matteo Berrettini. Il problema agli addominali ha costretto il romano al ritiro e il suo digiuno si prolunga (4 anni) nel Major. Le punte di diamante al maschile (9 tennisti in totale) saranno quindi Jannik Sinner e Lorenzo Musetti. Il n.1 del mondo, incassata la sconfitta nella finale del Foro Italico contro Carlos Alcaraz, vorrà rifarsi e magari sfidare nell'atto conclusivo l'iberico (campione in carica). Un percorso impegnativo per Jannik: nei quarti potenzialmente contro Draper e in semifinale contro uno tra Zverev e Djokovic. Sulla carta più agevole il cammino di Carlitos, che nel penultimo atto potrebbe sfidare proprio Musetti.

Tabellone non cosi malvagio per il carrarino, con l'insidia però di Rune negli ottavi. Tra le donne Jasmine Paolini, fresca vincitrice a Roma e finalista l'anno scorso in Francia, vuole far sognare, ma un cammino complicato si prospetta, come l'incrocio possibile con Swiatek nei quarti.