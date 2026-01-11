Tennis, l'ucraina Kostyuk non dà la mano a Sabalenka e accusa: "Gioco con un peso sul cuore"

La numero uno al mondo Aryna Sabalenka vince il torneo di Brisbane ma è gelo con l'avversaria, l'ucraina Marta Kostyuk. Che non ci fosse grande simpatia tra le due tenniste, a causa della Guerra in Ucraina, era cosa nota sin dalla vigilia della finale, vinta 6-4 6-3 dalla bielorussa. Così a fine match Kostyuk si è rifiutata di stringere la mano all'avversaria bielorussa, rifiutando le classiche foto di rito tra le due finaliste. Ma non solo, prima non ha avuto nemmeno una parola per la rivale durante la cerimonia di consegna dei trofei. Poi ha fatto una smorfia quando Sabalenka invece si è congratulata e le ha augurato buona fortuna per la stagione.

Sabalenka kissing her biceps after beating Kostyuk



probably in response to Kostyuk’s testosterone comments pic.twitter.com/SPr2kbFvu5 — (@RamoFootball) January 11, 2026

Nel suo discorso al termine della finale la tennista ucraina ha approfondito il doloroso tema della guerra nel suo Paese: "Ogni giorno vivo con il dolore nel cuore. Ci sono migliaia di persone senza luce e acqua calda in questo momento. Fuori ci sono -20 gradi. È molto doloroso vivere questa realtà ogni giorno. Mia sorella dorme sotto tre coperte a causa del freddo che fa a casa. Sono stata incredibilmente commossa e felice di vedere così tante bandiere ucraine questa settimana". Parole accolte da applausi a scena aperta, mentre è risaltato subito come non ci fosse nessun complimento alla tennista che l'aveva appena sconfitta. Diversamente invece Sabalenka aveva dedicato queste parole alla sua avversaria: "Prima di tutto voglio congratularmi con Marta e il suo team per questo incredibile inizio di stagione. Ti auguro il meglio, spero ci possiamo incontrare molte altre volte nelle finali per mostrare il nostro gran tennis" .

Marta Kostyuk spoke about Ukraine after her loss to Aryna Sabalenka in the Brisbane final



“I wanna say a few words about Ukraine. I play every day with pain in my heart. There are thousands of people who are without light and warm water right now. It’s -20 degrees outside. It’s… pic.twitter.com/nTsG6rTgBz — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) January 11, 2026

In conferenza stampa dopo il successo di Brisbane, Sabalenka è stata nuovamente interpellata sulle ragioni della mancata stretta di mano, e ha voluto precisare: "È la loro posizione. Cosa posso farci? Non mi dispiace. Non mi interessa. Quando scendo in campo, penso solo al tennis e a tutto ciò che devo fare per vincere. Non importa se c’è Marta Kostyuk dall’altra parte della rete o Jessica Pegula. Io scendo in campo e do sempre il massimo. Non ho nulla da dimostrare. Vado lì e mi limito a competere come atleta".