Tennis, a Kyrgios la "Battaglia dei sessi" contro Sabalenka con un duplice 6-3

C'era più curiosità che un reale interesse sportivo per la nuova "Battaglia dei sessi" in occasione della quale si sono confrontati Nick Kyrgios, attualmente 671esimo del seeding, e la numero 1 al mondo della classifica Wta Aryna Sabalenka: per la cronaca il match si è concluso con la vittoria dell'australiano con un duplice 6-3, e la promessa da parte di Aryna di ripetere l'esperienza per ottenere la sua rivincita.

L'incontro che si è svolto alla Coca Cola Arena di Dubai alle ore 17.00 di oggi, domenica 28 dicembre, era una riedizione della celebre duplice "Battaglia dei sessi" del 1973. Fu l'allora 55enne Bobby Riggs (ritiratosi dall'attività da 11 anni) a prevalere su Margaret Court, all'epoca 30enne e numero 1 al mondo, col risultato di 6-2 6-1 nel mese di maggio, per poi perdere 6-4 6-3 6-3 a settembre contro la 29enne numero 2 della classifica Billie Jean King. Il terzo incontro di questo speciale format, per quanto meno celebre dei suoi due precedenti, vide invece contrapposti il 40enne Jimmy Connors e la 35enne Martina Navratilova. In questo caso a differenza delle altre due sfide, vista l'età simile dei due contendenti, furono apportate delle modifiche al regolamento per consentire alla tennista di competere ad armi pari col rivale: Connors aveva a sua disposizione un unico servizio e il suo campo era più ampio di quello dell'avversaria, che poteva mandare la palla anche in una parte dei corridoi tradizionalmente utilizzati nel doppio.

Anche in questo caso sono state apportate delle modifiche, ovvero una riduzione delle dimensioni del campo difeso da Sabalenka (-9%) e solo la prima di servizio per entrambi. Il ritmo esibizione si è visto fin dai primi scambi, con Kyrgios che non affondava i colpi come suo solito, ma cercava di giocare con angoli stretti e smorzate, senza mai forzare. L'australiano è apparso in forma tutt'altroche smagliante, a differenza della rivale, ma ciò nonostante ha dato l'idea di essere in controllo del match. Aryna ha tenuto botta fino al 3-3, recuperando due break dopo aver difeso il suo primo game al servizio, poi l'australiano ha conquistato 3 games consecutivi chiudendo 6-3 e mostrando uno dei suoi caratteristici servizi da sotto nell'ottavo e penultimo gioco del primo set.

Il secondo set inizia con la numero 1 al mondo decisa a riequilibrare il match per portare il rivale al super tie break: Sabalenka si porta avanti 3-1, vincendo 3 giochi consecutivi dopo che Kyrgios era riuscito a difendere il servizio nel primo game. L'australiano ritrova la concentrazione e conquista i successivi 5 giochi, vincendo questa quarta "Battaglia dei sessi".

"Poteva finire in qualsiasi modo" , ha dichiarato il finalista di Wimbledon a fine match, anche se in realtà, nonostante una discutibile forma atletica, non è davvero mai sembrato in affanno.

"Mi piacerebbe una rivincita in futurom sento di aver giocato ad alto livello e di poter fare ancora meglio la prossima volta che ci affronteremo".

Sabalenka, che invece pare giunta a un buon punto della sua preparazione, pensa già al rematch: