Wimbledon, Sinner a caccia del bis ma sulla sua strada c’è Zverev: i numeri della gara e quando giocano

Il 13 luglio 2025 Jannik Sinner ha vinto, per la prima volta in carriera, il prestigioso Slam di Wimbledon dopo una prova superba contro Carlos Alcaraz. Un anno dopo e un giorno prima, il numero uno del tennis mondiale cerca di bissare quel successo contro un ritrovato Alexander Zverev che, dal canto suo, cerca una storica “doppietta” dopo aver vinto il Roland Garros.

Sfida tra titani

Con Carlos Alcaraz ormai fermo ai box da molte settimane a causa del problema al polso, nel ranking Atp è stato scavalcato proprio dal tedesco che si è scrollato di dosso molte ansie e sembra un giocatore ritrovato dopo la splendida vittoria a Parigi. Dall’altra parte della rete, però, c’è un certo Jannik: un recupero graduale ma efficace, come meglio non poteva, dopo la grande paura del malore al secondo turno del Roland Garros che gli è costato non solo l’esclusione dal torneo ma anche uno stop forzato di un paio di settimane dove ha effettuato controlli approfonditi per risalire alle cause di quella problematica. Appena un mese e mezzo dopo, l’italiano è in finale a Wimbledon. Un miracolo? No, solo tanto lavoro e talento, talento e lavoro, e un percorso in crescendo dai primi turni alla semifinale.

I miglioramenti di Sinner e Zverev

I numeri parlano da soli: nelle sei gare fin qui disputate, l’azzurro ha messo in campo ben 113 ace, un numero enorme per comprendere quanto sia cresciuto in questo fondamentale sempre molto utile soprattutto nei momenti di difficoltà. Non solo ace, ma anche prime di servizio vincenti come nella sfida contro l’eterno Djokovic dove ha raggiunto l’88%.

Il suo avversario, come anticipato, si è tolta quell’aura negativa di “eterno secondo” visto il numero di finali perse. A Parigi la più grande soddisfazione della sua carriera tennistica, il primo Slam in assoluto, e come Jannik adesso cerca il bis (di Slam). La sua forma fisica è invidiabile: tutte le gare di Londra chiuse in tre set tranne il primo turno e la sfida a Lehecka (entrambe in 4 set) e consapevolezze ritrovate che, a 29 anni, non fanno mai male. Anche Sinner, però, ha perso soltanto due set nel cammino verso la finale odierna, sfida dunque più che mai in equilibrio.

Quali sono i precedenti

Sinner e Zverev si sono già sfidati 14 volte con 10 vittorie di Jannik contro le 4 di Sasha. Il filotto dell’italiano non deve però ingannare o far credere che abbia già vinto: 9 vittorie consecutive, un’enormità se si pensa al valore e alla qualità dell’avversario. Nel 2026 si sono già affrontati quattro volte: in semifinale a Indian Wells Sinner ha chiuso in due set, stesso discorso al Masters 1000 di Miami e in semifinale a Montecarlo. L’ultima sfida è stata in finale a Madrid con la netta vittoria (6-1, 6-2) di Jannik.

Quando e dove vedere la gara

L’italiano e il tedesco giocheranno questo pomeriggio sul campo

Centrale di Wimbledon a partire dalle ore 17. Gli appassionati potranno vedere, in chiaro, la gara sul canale Tv8: in alternativa ci sono i canali di SkySport per gli abbonati così come, in streaming, anche su SkyGo e Now Tv.