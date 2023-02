Il terminal 2 di Malpensa "pronto al decollo": nuovo look e nuovi voli

Riapre il terminal 2 di Malpensa. Chiuso nel 2020 in seguito allo scoppio della pandemia e alla conseguente diminuzione del traffico aereo, il terminal tornerà a essere operativo dal 31 maggio, confermandosi «la casa esclusiva» di easyJet. I lavori di restyling, iniziati a fine 2022, aumenteranno i servizi rivolti al passeggero, miglioreranno l'efficienza energetica dell'edificio e offriranno soluzioni tecniche per favorire aeromobili di ultima generazione. Nello specifico al check-in un'area sarà dedicata al «self bag drop», macchinari che permettono ai viaggiatori di imbarcare i bagagli in stiva senza l'assistenza del personale di terra. L'area dei controlli di sicurezza sarà completamente ristrutturata: grazie all'installazione di nuove linee automatizzate verranno accorciati i tempi di controllo e attesa dei passeggeri. Un esempio? La macchina EDS-CB (Explosives Detection Systems for Cabin Baggage) che impiega tecnologia Tac al passaggio del Fast Track, permette di effettuare i controlli senza la necessità di separare dal bagaglio a mano gli apparati elettronici e i liquidi. Allieteranno l'attesa i nuovi spazi commerciali dedicati a shopping e ristorazione.

Sotto il profilo della sostenibilità sono previsti interventi di adeguamento del piazzale di sosta dei nuovi Airbus A321neo di easyJet, che consentono di produrre il 15% in meno di emissioni di CO2 e di ridurre del 50 per cento l'impatto acustico durante le fasi di decollo e atterraggio. Per quanto riguarda l'efficientamento energetico si interverrà sugli impianti di condizionamento, sostituendo la vecchia centrale con una di ultima generazione, e sugli impianti di trasporto persone, con l'installazione di nuovi e più efficienti marciapiedi mobili, scale mobili ed ascensori in diversi punti dell'aerostazione. Alcuni ambienti, tra cui il corridoio arrivi, saranno oggetto di interventi di ristrutturazione con una particolare attenzione al miglioramento dell'isolamento termico e delle prestazioni energetiche. La nuova centrale consente una riduzione del 15 per cento dell'energia impiegata per il condizionamento ed una riduzione delle emissioni di CO2 dell'8 per cento circa.

La riapertura del terminal avrà luogo in vista del picco della stagione estiva: easyJet arriverà a basare fino a 23 aerei all'aeroporto varesino confermandosi il primo vettore dello scalo per portafoglio di rotte raggiungibili. «A 25 anni dal primo volo - spiega Lorenzo Lagorio, Country Manager di easyJet Italia - Malpensa continua a rappresentare un punto cardine nella nostra strategia di sviluppo in Italia, ancor di più in vista di un'estate in cui puntiamo a un ritorno ai livelli pre-pandemici». La capacità prevista per Malpensa per quest'estate, ovvero il periodo giugno - settembre, è di 3,36 milioni di posti, su 61 rotte totali dell'aeroporto.

Armando Brunini, ad di SEA: «Riaprire il Terminal 2 è un'ulteriore conferma che abbiamo recuperato il traffico domestico e europeo». In termini di numero di passeggeri transitati, tra i primi 10 scali del 2022 si sono posizionati Malpensa con 21 milioni e 347mila passeggeri, un quarto in meno del volume del 2019, Bergamo con 13 milioni 155mila (-5,1% vs 2019) e Linate con 7 milioni 719mila (+17,5% sul 2019).