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Terrorismo

Attentato a Berlino, Merz: “Attacco alla nostra società aperta e amante della libertà”

La durissima condanna del cancelliere tedesco dopo l’attacco terroristico che ha sconvolto la Germania

Redazione web
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Il cancelliere tedesco Friedrich Merz ha condannato l’attento di sabato sera al Gay Pride di Berlino, costato la vita ad una donna e il ferimento di altre sedici. “Che atto abominevole a Berlino”, ha scritto su X. “Centinaia di migliaia di persone provenienti da tutto il mondo stavano celebrando pacificamente il Christopher Street Day. Volevano promuovere una convivenza fondata sul rispetto e sulla tolleranza reciproca. Questo è un attacco alla nostra società“, ha proseguito.

Ma, ha sottolineato il capo del governo tedesco, “siamo una società aperta e amante della libertà, e continueremo a preservare e difendere questi valori”. Quanto all’attentato, “l’accaduto sarà chiarito e perseguito con il massimo rigore consentito dalla legge”, ha assicurato Merz.

“I miei pensieri sono rivolti alle persone colpite e ai loro familiari. Auguro ai feriti una pronta guarigione e ringrazio tutte le forze di soccorso e di intervento per il loro lavoro”, ha tenuto ad aggiungere il cancelliere.

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