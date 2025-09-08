Come funzionano le armi artigianali "Carlo": le mitraglietta usate nell'attacco di Gerusalemme

Dopo il coltello, è l'arma preferita dai terroristi palestinesi per colpire i civili in Israele e Cisgiordania. "Carlo" è il nome che gli hanno dato i miliziani in onore della mitraglietta svedese Carl Gustav, un modello adottato dall'esercito svedese nel 1945 e successivamente concesso in licenza all'Egitto, dove le unità furono vendute con i nomi di Port Said e Akaba. E proprio questa è stata utilizzata nell'ultimo attentato a Gerusalemme, dove sono state brutalmente ammazzate sei persone.

Un'arma home-made

Si tratta di un'arma automatica artigianale, con una gittata limitata, la cui precisione è minima a causa della canna liscia. Il meccanismo è rudimentale: quando viene sparato un proiettile, l'esplosione fa arretrare l'otturatore, che espelle il bossolo esaurito e alimenta automaticamente il colpo successivo nella camera. Questo processo si ripete automaticamente finché il tiratore tiene premuto il grilletto o finché le munizioni non si esauriscono. Ma il suo punto di forza - per i terroristi che ogni giorno decidono di togliere la vita a civili innocenti - è che è impossibile impedirne la produzione dato che per costruirla bastano poche nozioni tecniche, una connessione a internet dove reperire le istruzioni e i pezzi fisici. Secondo gli esperti, le Carlo sono realizzate con estrema facilità e con altrettanta facilità contrabbandate lungo i confini giordano, siriano, libanese ed egiziano. Secondo N.R. Jenzen-Jones, direttore di ARES, una società di consulenza tecnica specializzata in intelligence, la Carlo "è popolare perché sono necessari pochi macchinari e competenze tecniche per produrlo".

La diffusione nel mondo

La maggior parte di queste armi si basa su modelli presi da "pubblicazioni americane", ha dichiarato Jenzen-Jones al Times of Israel I, infatti sono stati trovati molti esemplari al di fuori dei confini di Tel-Aviv. Proprio il prezzo contenuto e la facilità di produzione l'hanno resa l'arma preferita dai terroristi.