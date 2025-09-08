Attentato su un bus a Gerusalemme: sei morti, uccisi due terroristi. Katz ad Hamas: "Rilasciate ostaggi o sarete annientati"

Herzog: "Stiamo combattendo contro il male assoluto"
"Questo scioccante attacco ci ricorda ancora una volta che stiamo combattendo contro il male assoluto. Il mondo deve capire cosa stiamo affrontando". Lo ha dichiarato in un messaggio sui social il presidente israeliano Isaac Herzog, dopo l'attentato di questa mattina a Gerusalemme. "Cittadini innocenti, bambini e adulti, sono stati assassinati e feriti a sangue freddo su un autobus nelle strade di una città per mano di terroristi malvagi", ha scritto. "Il mondo deve capire cosa stiamo affrontando", ha aggiunto. "Bisogna anche interiorizzare che il terrorismo non ci sottometterà mai e non raggiungerà i suoi obiettivi. Il popolo di Israele è forte. Il popolo di Israele è vivo".
Netanyahu: "Israele impegnato in grande guerra contro il terrorismo"
Israele è impegnato in una "grande guerra contro il terrorismo". Lo ha dichiarato il primo ministro Benjamin Netanyahu parlando sul luogo dell'attentato di questa mattina all'incrocio di Ramot a Gerusalemme. Lo riporta Times of Israel. "Una potente guerra contro il terrorismo è in corso su tutti i fronti", ha affermato il premier in un discorso ai media israeliani. "Stiamo inseguendo e circondando i villaggi da cui provengono i terroristi", ha aggiunto. "I combattimenti continuano nella Striscia di Gaza", ha continuato Netanyahu, affermando che Israele "distruggerà Hamas come promesso e libererà i nostri ostaggi, tutti i nostri ostaggi".
Smotrich dopo l'attentato: "L'Anp deve sparire"
Il ministro israeliano di ultradestra Bezalel Smotrich chiede lo smantellamento dell'Autorità nazionale palestinese dopo l'attentato di questa mattina a Gerusalemme. "Lo Stato di Israele non può accettare un'Autorità nazionale palestinese che cresce ed educa i propri figli per uccidere gli ebrei", scrive su X, "l'Autorità nazionale palestinese deve scomparire dalla mappa e i villaggi da cui provengono i terroristi dovrebbero assomigliare a Rafah e Beit Hanoun".
Hamas elogia l'attentato a Gerusalemme: è un'operazione eroica
Hamas ha elogiato l'attentato di questa mattina a Gerusalemme, definendolo un'"operazione eroica". "E' una risposta naturale ai crimini dell'occupazione e alla guerra di sterminio che sta conducendo contro il nostro popolo", ha commentato il gruppo in una dichiarazione ripresa dai media israeliani. Hamas non ha rivendicato la responsabilità dell'attacco, ma ha invitato i palestinesi della Cisgiordania a "intensificare il confronto con l'occupazione e i suoi coloni".
Netanyahu sul luogo dell'attentato a Gerusalemme
Il primo ministro israeliano Benyamin Netanyhu è arrivato sul luogo dell'attentato all'incrocio per Ramot a Gerusalemme nord dove due terroristi palestinesi provenienti da villaggi della zona di Ramallah, in Cisgiordania.
Israele sanziona la vicpremier spagnola e un ministro
Il ministro degli Esteri israeliano, Gideon Sàar, ha annunciato sanzioni contro la vicepremier seconda e ministra del Lavoro spagnola Yolanda Diaz e contro la ministra dell'Infanzia e della Gioventù Sira Rego, il cui padre è palestinese. Sia Diaz che Rego sono esponenti della piattaforma progressista Sumar, al governo con il Psoe di Pedro Sanchez. "Non è più possibile evitare di adottare sanzioni personali contro i membri del governo spagnolo che hanno superato ogni limite. Ho quindi deciso, insieme al viceministro dell'Interno Yariv Levin e con il consenso del primo ministro, di adottare sanzioni personali" contro Diaz e Rego, ha affermato Sàar. "Díaz non potrà entrare in Israele e Israele non intratterrà con lei alcun tipo di rapporto" e "sanzioni simili saranno applicate anche contro Sira Rago", "le sarà vietato l'ingresso in Israele e Israele non intratterrà alcun rapporto con lei", ha scritto il ministro israeliano su X. Sàar ha accusato Diaz, "leader del partito estremista 'Sumar', di sfruttare la debolezza politica del primo ministro Sanchez e di trascinarlo, passo dopo passo, verso l'attuazione della sua visione anti-israeliana e antisemita".
Berlino: scioccati dal vile attacco terroristico a Gerusalemme
Il ministro degli Esteri tedesco Johann Wadephul si è detto "profondamente scioccato" dalla sparatoria avvenuta questa mattina in cui sono morte quattro persone e ne sono rimaste ferite diverse altre a Gerusalemme Est, definendola un "vile attacco terroristico". "I miei pensieri sono con le famiglie delle vittime. Auguro a coloro che sono rimasti feriti una pronta guarigione", ha scritto Wadephul su X.
Israele: da governo Sanchez attacchi antisemiti per coprire la corruzione
Il ministro degli Esteri israeliano, Gideon Sàar, si è scagliato contro il governo di Pedro Sanchez dopo che il premier spagnolo ha annunciato l'adozione di nove misure per "fermare il genocidio a Gaza". "Il governo spagnolo sta portando avanti una linea anti-israeliana ostile, con una retorica selvaggia e piena di odio. Il tentativo del corrotto governo Sanchez di distogliere l'attenzione da gravi casi di corruzione attraverso continui attacchi anti-israeliani e antisemiti è evidente", ha affermato Sàar, accusando l'esecutivo spagnolo di "ossessiva attività contro Israele" e di "legami con regimi autoritari e oscuri, dal regime degli ayatollah in Iran al governo di Maduro in Venezuela". Il ministro israeliano ha affermato che c'è una "evidente mancanza di consapevolezza storica dei crimini commessi dalla Spagna contro il popolo ebraico" e ha detto che Madrid sta "deliberatamente e grossolanamente danneggiando le relazioni" bilaterali.
L'Onu accusa Israele: retorica genocida su Gaza
Nuova denuncia dell'Onu contro Israele, i cui leader sono stati accusati oggi da Volker Turk, alto commissario per i diritti umani, di alimentare "una retorica genocida" sulla Striscia di Gaza, come riportano fra gli altri i media britannici. Un territorio già ridotto a "un cimitero", ha rincarato Turk, aprendo a Ginevra la 60/a sessione del Consiglio Onu per i Diritti Umani e invocando una riposta più decisa della comunità internazionale per "mettere fine al massacro": "Sono inorridito dell'utilizzo aperto di una retorica genocida e della vergognosa disumanizzazione dei palestinesi da parte di alti funzionari israeliani".
I terroristi sono arrivati a Gerusalemme da due villaggi palestinesi
I due terroristi uccisi dopo aver aperto il fuoco su due autobus all'incrocio Ramot a Gerusalemme nord erano residenti in due villaggi palestinesi a nord ovest della città Santa, Kubiba e Katna, dove adesso l'Idf ha creato un cordone di sicurezza. I due non avevano il permesso per entrare in Israele. Lo riferisce la polizia.
Unrwa: a Gaza tacità complicità della comunità internazionale
Il commissario generale dell'Agenzia delle Nazioni Unite per il soccorso e l'occupazione dei rifugiati palestinesi (Unrwa) Philippe Lazzarini, denuncia la "tacita complicità" della comunità internazionale su quanto sta accadendo a Gaza. Intervistato da Le Monde, Lazzarini ritiene che gli Stati dispongono di un "insieme estremamente ampiò di strumenti per "fermare tutte le atrocità" perpetrate nell'enclave palestinese. "E assolutamente osceno che ci possa essere un'operazione militare di questa portata cercando nel contempo di spostare la totalità della popolazione di Gaza", deplora il direttore dell'agenzia Onu, allertando sul "rischio che si finisca per abituarci a questo orrore, che ci si abitui al fatto che ci sia, a mio avviso, una carestia deliberata e fabbricata. Questa indifferenza, questa inazione, questa passività - avverte Lazzarini - assomigliano sempre di più ad una tacita complicità rispetto a ciò che accade nella Striscia di Gaza".
Netanyahu convoca i vertici della sicurezza dopo l'attentato
Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu sta attualmente tenendo una "valutazione della situazione" con i responsabili della sicurezza in seguito all'attacco di questa mattina all'incrocio di Ramot a Gerusalemme. Lo ha affermato l'ufficio del premier.
Sale a cinque morti il bilancio dell'attentato a Gerusalemme
È salito a 5 il numero dei morti nell'attentato terroristico a Gerusalemme nord. Le vittime erano un uomo di 60 anni, tre di 30 e una donna di 50 anni. I feriti sono 11 di cui sette in gravi condizioni.
Sanchez: "Da grandi potenze indifferenza e complicità con Netanyahu
"La comunità internazionale non sta sapendo fermare la tragedia" a Gaza, "forse perché le grandi potenze del mondo sono rimaste incagliate tra l'indifferenza di un conflitto che non finisce e la complicità con il governo del premier Netanyahu". Lo ha detto il premier spagnolo Pedro Sanchez in una dichiarazione istituzionale dal Palazzo della Moncloa in cui ha annunciato nove misure contro Israele per cercare di "fermare il genocidio". "La Spagna non ha bombe atomiche o portaerei e grandi riserve di petrolio, noi da soli non possiamo fermare l'offensiva israeliana ma ciò non significa che non ci proveremo perchè ci sono cause per cui vale la pena lottare, anche se non è unicamente nelle nostre mani farcela", ha rimarcato il premier socialista.
Attentato a Gerusalemme, quattro i morti
Secondo le prime informazioni fornite dal servizio di soccorso del Magen David Adom e dalla polizia, quattro persone sono rimaste uccise nell'attentato a Gerusalemme nord, al Ramot Junction. I terroristi sono saliti su un autobus della linea 62 e hanno aperto il fuoco. Sono stati uccisi da un soldato che si trovava sul posto, secondo le prime informazioni.
Cinque feriti sono in gravi condizioni. Il notiziario di Channel 12 ha intervistato il paramedico del servizio ambulanze arrivato sul luogo dell'attacco: "Siamo arrivati in massa non appena abbiamo sentito la segnalazione. Una volta sul posto abbiamo visto persone che giacevano prive di sensi ai lati della strada e sul marciapiede vicino alla fermata dell'autobus. C'è molta distruzione sulla scena, vetri rotti a terra e molta confusione. Abbiamo iniziato a fornire cure mediche ai feriti e continuiamo a curarli e a trasportarli in ospedale".
Katz ad Hamas: "Rilasciate gli ostaggi o sarete annientati"
Il ministro della Difesa israeliano Israel Katz ha esortato Hamas a rilasciare gli ostaggi e deporre le armi o di prepararsi ad affrontare la distruzione di Gaza e il suo stesso annientamento. "Questo è un ultimo avvertimento agli assassini e agli stupratori di Hamas a Gaza e negli hotel di lusso all'estero - ha dichiarato Katz su X -: rilasciate gli ostaggi e deponete le armi, altrimenti Gaza sarà distrutta e voi sarete annientati".
Media israeliani: nella proposta Usa per accordo "garanzie significative per Hamas"
La nuova proposta Usa per un accordo di cessate il fuoco con ostaggi a Hamas include "garanzie molto significative" che Israele non riprenderà i combattimenti finché saranno in corso i colloqui per porre fine alla guerra. Lo riporta Ynet, citando fonti a conoscenza dei dettagli dei negoziati. Secondo le fonti, se la proposta entrerà in vigore, le Forze di difesa israeliane non manterranno le loro attuali posizioni, ed è probabile che si verifichi un "riassetto" durante il cessate il fuoco. La proposta, che secondo una fonte vicina al primo ministro Benjamin Netanyahu Israele sta "seriamente prendendo in considerazione", prevede che Hamas rilasci tutti i 48 ostaggi, vivi e morti, il primo giorno, mentre Israele rilascerebbe centinaia di palestinesi. Inoltre, secondo le fonti, l'Idf annullerebbe il piano di occupazione di Gaza City. Le due parti, hanno aggiunto, avvieranno colloqui sulla fine della guerra sotto la supervisione personale di Trump e il cessate il fuoco continuerà finché dureranno i negoziati.
Attentato a Gerusalemme: 15 feriti, uccisi due terroristi
Quindici persone sono rimaste ferite in un presunto attacco terroristico a Gerusalemme Est. Lo afferma il servizio di soccorso Magen David Adom, citato da Times of Israel. Cinque si trovano in gravi condizioni. Secondo le prime informazioni, la sparatoria sarebbe stata commessa da due uomini armati. "Due terroristi che hanno sparato sono stati uccisi", riporta Channel 12.