Attentato su un bus a Gerusalemme: sei morti, uccisi due terroristi. Katz ad Hamas: "Rilasciate ostaggi o sarete annientati"

Il ministro degli Esteri israeliano, Gideon Sàar, ha annunciato sanzioni contro la vicepremier seconda e ministra del Lavoro spagnola Yolanda Diaz e contro la ministra dell'Infanzia e della Gioventù Sira Rego, il cui padre è palestinese. Sia Diaz che Rego sono esponenti della piattaforma progressista Sumar, al governo con il Psoe di Pedro Sanchez. "Non è più possibile evitare di adottare sanzioni personali contro i membri del governo spagnolo che hanno superato ogni limite. Ho quindi deciso, insieme al viceministro dell'Interno Yariv Levin e con il consenso del primo ministro, di adottare sanzioni personali" contro Diaz e Rego, ha affermato Sàar. "Díaz non potrà entrare in Israele e Israele non intratterrà con lei alcun tipo di rapporto" e "sanzioni simili saranno applicate anche contro Sira Rago", "le sarà vietato l'ingresso in Israele e Israele non intratterrà alcun rapporto con lei", ha scritto il ministro israeliano su X. Sàar ha accusato Diaz, "leader del partito estremista 'Sumar', di sfruttare la debolezza politica del primo ministro Sanchez e di trascinarlo, passo dopo passo, verso l'attuazione della sua visione anti-israeliana e antisemita".