Orrore in Francia: raid coi coltelli dalla banlieue. "Siamo qui per pugnalare i bianchi"

"Planter" nello slang francese significa accoltellare. Non importa la lama impugnata, sia essa di 10 centimetri o di venti. A Crépol, paesino nel sud della Francia a una settantina di chilometri dalla più nota Grenoble, per planter des blancs, per pugnalare i bianchi, si sono presentati in quindici. Tutti o quasi provenienti dalla Monnai, banlieue della vicina Romans-sur-Isère. Hanno attaccato di notte, tra sabato e domenica, quando i ragazzi stavano lasciando il locale salone delle feste, al termine del tradizionale "ballo d'inverno". Al quotidiano Le Dauphiné Libéré un testimone ha raccontato di averli sentiti urlare: "Siamo qui per pugnalare i bianchi" . Poi ha iniziato a scorrere il sangue e, tra le grida di terrore, hanno iniziato a cadere corpi a terra. Alla fine della mattanza si contano una vittima, il 16enne Thomas accoltellato al torace e morto mentre un'auto lo stava portando in ospedale, e almeno diciotto feriti, due dei quali in modo molto grave.

"Una banda venuta per uccidere - denuncia il sindaco Martine Lagut - non erano venuti per divertirsi ma per fare del male" . Ovviamente le testate nazionali non parlano della "caccia al bianco". Alcuni scrivono che si è trattato di regolamento di conti fra bande locali, altri di agguato. Qualcuno, poi, aggiunge che a colpire sono stati "aggressori che provengono tutti dallo stesso luogo" . E quel luogo sarebbe, appunto, la banlieue della Monnai. "È stato un attentato" , dice senza mezzi termini il testimone sentito da Le Dauphiné Libéré . Uno dei suoi amici è tra Ie persone aggredite sabato notte. Lo hanno colpito alla schiena. "Mi sono messo a fare pressione sulla ferita per soccorrerlo" , racconta. Il pugnale era entrato sin dentro al rene. E, quando poco dopo le 2 di notte è scoppiato il finimondo, nelle vicinanze della sala comunale dove si era appena tenuto il "ballo d'inverno" non c'erano ambulanze a prestargli soccorso. Arriveranno di lì a qualche minuto, come anche le forze dell'ordine. Troppo tardi. Al loro arrivo Thomas era già morto e le belve si erano già dileguate. Sette, come racconta Le Parisien, stavo scappando verso la Spagna quando li hanno fermati a Tolosa.