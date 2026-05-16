Leggi il settimanale
Abbonati Leggi
In evidenza
Terrorismo |Colpo al terrorismo

Trump annuncia il blitz contro l’Isis: ucciso in Africa il numero due del Califfato

L’operazione condotta con le forze nigeriane ha eliminato Abu-Bilal al-Minuki. Il presidente Usa: “Non pianificherà più attacchi contro gli americani”

Trump annuncia il blitz contro l’Isis: ucciso in Africa il numero due del Califfato
00:00 00:00
Segui Il Giornale su Google Discover Scegli Il Giornale come fonte preferita

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha annunciato che le forze americane e nigeriane hanno ucciso un alto comandante dell’Isis, indicato come il numero due del gruppo terroristico a livello globale.

“Su mio ordine, le coraggiose forze americane e le Forze Armate nigeriane hanno eseguito in modo impeccabile una missione meticolosamente pianificata e molto complessa per eliminare dal campo di battaglia il terrorista più attivo al mondo”, ha scritto Trump in un post su Truth Social.

Il presidente ha identificato l’obiettivo come Abu-Bilal al-Minuki, spiegando che “pensava di potersi nascondere in Africa, ma

non sapeva che avevamo fonti che ci tenevano informati su ciò che stava facendo”. Trump ha poi aggiunto che al-Minuki “non terrorizzerà più i popoli africani, né contribuirà a pianificare operazioni contro gli americani”.

Segui Il Giornale su Google Discover Scegli Il Giornale come fonte preferita
Commenti
Pubblica un commento
Non sono consentiti commenti che contengano termini violenti, discriminatori o che contravvengano alle elementari regole di netiquette. Qui le norme di comportamento per esteso.
Accedi
Registrati
Hai dimenticato la password?
ilGiornale.it Logo Ricarica