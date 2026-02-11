Tiziano Ferro ospite a Sanremo e Irina Shayk co-conduttrice

Piovono annunci sul festival di Sanremo. Tiziano Ferro sarà il super ospite della prima serata del Festival di Sanremo, martedì 24 febbraio. Ad annunciarlo è direttamente il conduttore e direttore artistico, Carlo Conti, dai suoi profili social. "Sono molto contento che Tiziano abbia accettato il mio invito", commenta Conti. Lo stesso conduttore e direttore artistico ha poi annunciato un'altra sorpresa. Irina Shayk (nella foto) sarà una delle coconduttrici di Sanremo 2026, portando sul palco dell'Ariston il fascino internazionale di una delle supermodelle più celebri degli ultimi vent'anni. La notizia, anticipata da Tv Sorrisi e Canzoni, viene confermata all'Adnkronos da ambienti tv e poi dallo stesso Conti parlando con Vanity Fair precisando che sarà sul palco nella serata del giovedì. Nata nel 1986 a Emanelinsk, negli Urali, Irina Valer'evna ajchlislamova questo il suo nome completo è figlia di un minatore tataro e di un'insegnante di musica russa. "La musica è stata la mia prima lingua", ha raccontato più volte. Irina nel 2004 vince un concorso di bellezza e inizia una carriera che la porterà sulle copertine di riviste internazionali e nelle campagne di marchi prestigiosi. Nel 2014 debutta anche al cinema, accanto a Dwayne Johnson, in "Hercules - Il guerriero".

A contribuire alla sua fama anche le sue love story: dal 2010 al 2015 ha avuto una relazione con il calciatore Cristiano Ronaldo e dal 2015 al giugno 2019 è stata legata all'attore Bradley Cooper, da cui nel 2017 ha avuto una figlia.