A Torino la "Stella" è McDowell

Tanta Italia, un pizzico di western con la sezione Mezzogiorno di fuoco, premi a Malcolm McDowell e Mike Kaplan e masterclass, tra gli altri, di Paolo Sorrentino e Toni Servillo. Questi alcuni degli appuntamenti della 40/a edizione del Torino Film Festival (25 novembre - 3 dicembre) il primo con la direzione artistica di Steve Della Casa. Apertura inedita al Teatro Regio, in diretta su Rai Radio nell'ambito del programma Hollywood Party, con Francesco De Gregori tra i protagonisti. Tema della serata: Beatles, Rolling Stones e Bob Dylan al cinema. Questi i numeri del festival: 173 i film - di cui 135 lungometraggi, 14 mediometraggi, 24 cortometraggi, 81 anteprime mondiali, 10 anteprime internazionali, 4 anteprime europee e 56 anteprime italiane - selezionati su più di 4500 opere visionate. Intanto McDowell, attore inglese famoso per il suo ruolo di Alex in Arancia meccanica (1971) di Stanley Kubrick che riceverà il Premio Stella della Mole. Ci sarà anche Mike Kaplan, già assistente di Stanley Kubrick per 2001: Odissea nello Spazio e Arancia meccanica. La sua collaborazione più lunga è stata con il regista Robert Altman, del quale ha anche prodotto il celebre America oggi (Short Cuts, 1993). Tra gli ospiti del festival: Stefano Accorsi, Lamberto Bava, Marco Bocci, Stefano Bollani, Stefania Casini, Sergio Castellitto, Pappi Corsicato, Paola Cortellesi, Marco D'Amore, Luigi Lo Cascio, Francesco Patierno, Giuseppe Schillaci, Toni Servillo, Elisabetta Sgarbi, Vittorio Sgarbi, Kasia Smutniak, Paolo Sorrentino, Giovanni Veronesi, Gianluca Vialli e Daniele Vicari. Il western torna al Torino Film Festival con una sezione appositamente dedicata. Mezzogiorno di fuoco propone otto film di culto per gli appassionati del genere, ma poco noti al grande pubblico.