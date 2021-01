Torna Potter. Ma col vestito nuovo nuovo

Quest'anno la calma piatta che segue le vendite di Natale è particolarmente spiccata e porta la classifica a modificarsi molto con il ritorno in Top ten di titoli che erano spariti da un po'.

Niente spostamenti però in vetta, dove resta stabile la trionfatrice del 2020, ovvero Valérie Perrin con Cambiare l'acqua ai fiori (e/o). Alla Perrin per mantenere il comando questa settimana bastano 7mila e settecentonovantotto copie che nel periodo natalizio non sarebbero state sufficienti nemmeno per entrare in Top ten. Nessun mutamento nemmeno tra gli inseguitori più ravvicinati. In seconda piazza c'è sempre il medievista Alessandro Barbero con il suo Dante (Laterza) che questa settimana ferma l'asticella a 6mila e ottocentoventuno copie. Non tantissime, ma abbastanza per mantenere a distanza, stabile anche lei, Benedetta Rossi con il suo Insieme in cucina. Divertirsi in cucina con le ricette di «Fatto in casa da Benedetta» (Mondadori Electa). Questa settimana mette ai fornelli altri 6mila e cinquecentottantuno lettori.

Ma in questa settimana a basso voltaggio tornano a farsi rivedere in classifica anche long seller che vendono sempre ma normalmente restano un po' più nascosti. Chi spunta ad esempio al settimo posto? Un quasi classico ma con il vestitino nuovo: Harry Potter e la pietra filosofale. Nuova edizione (Salani). La nuova edizione rivitalizza il sempre vendutissimo maghetto di J. K. Rowling e raggiunge le 4mila e duecento copie più spiccioli. Ma attenzione Harry Potter e la pietra filosofale è solo la punta dell'iceberg. Se guardate la classifica ragazzi vedrete che su 10 titoli presenti ben 7 sono Potter rinnovati e che uno è L'Ickabog (sempre Salani e sempre a firma Rowling). Insomma la mamma del Maghetto ha otto titoli in classifica e questa settimana, sommando tutto, torna ad essere la scrittrice più venduta in Italia, superando in totale le 20mila copie. Quasi una magia.