Tour da vip in Ferrari con spot e partenza dalla Ztl Quadrilatero

Motori che rombano e passeggeri con i capelli al vento, anche se con questo meteo rischiano di pagarla. É una scena che in via Montenapoleone (specialmente) nel weekend si ripete in non stop. Turisti arabi, francesi che si regalano "un momento di follia", milanesi che si concedono un lusso da vip e una mezza "trasgressione", visto che partenza e arrivo sono nel clou della Ztl Quadrilatero dove con la loro auto non possono più entrare da mesi. E chissà cosa ne pensano il sindaco, l'assessore alla Mobilità Arianna Censi o il verde Carlo Monguzzi, che negli anni passati aveva fatto la guerra persino all'esposizione di auto del "Milano Monza Motor Show". Vanno di moda i tour in Ferrari, una "rossa" decapottabile Portofino, con spot appesi ai finestrini, è posteggiata accanto alle boutique e alle telecamere che sorvegliano chi entra in divieto. Il servizio in questo caso è gestito da Drive Your Dream, che aveva lanciato un test "senza scadenza" nel corso del 2024 e ora è presente sette giorni su sette, visto che la richiesta di un viaggio in città a bordo o alla guida di rossa a quanto pare è un business. Pacchetti a tempo, per tutte le tasche. La base è il "Bronze tour" da 99 euro, trenta minuti da passeggero, accompagnato da un pilota istruttore esperto, tra i caselli di Porta Venezia, lo skyline di Porta Nuova, il tunnel, la stazione Centrale e corso Buenos Aires, con rientro in Montenapo. Si può viaggiare anche in tre. Come recita il volantino (e come spiegano i driver ai tanti turisti incuriositi) si passa a 170 euro per il tour di un'ora e a 250 euro per il "tour gold" da due ore, "inclusi video e foto".

Per chi non si accontenta di una mezz'ora da "vip", e vuole provare l'adrenalina di guidare una "rossa" (ovviamente affiancato da un pilota professionista), i pacchetti diventano "Bronze drive" da 30 minuti e 150 euro (sempre con la possibilità di farsi accompagnare da due amici, se si fidano di chi sta al volante), "Silver drive" da un'ora (si sale a 250 euro) e "Gold drive" da due ore (a 350 euro). In questi casi ovviamente il tragitto si allunga "verso la futuristica zona di Citylife" o "lo storico Castello Sforzesco". Per i passeggeri l'età minima è di dodici anni, per guidare ne bastano diciotto, patente conseguita da almeno un anno, almeno tre se è stata rilasciata dopo il 14 novembre 2024. Chi viene da fuori Europa deve avere patente internazionale (eccetto Turchia e Algeria). Negli spot on line si ricorda che il modello di Ferrari in questione può raggiungere fino a 360 chilometri all'ora e una potenza da zero a 100 in 3,6 secondi. In teoria. In città, ovviamente si devono rispettare rigorosamente i limiti.

Tanti si avvicinano incuriositi, altrettanti si chiedono perplessi se un'attività del genere non sia in contraddizione con la zona a traffico limitato, imposta dal Comune green tra tante polemiche. Intanto le griffe raccolgono i dati del primo impatto dei divieti su presenze nel Quadrilatero e fatturati. A breve presenteranno il conto al Comune.