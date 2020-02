Tpl Toscana, quegli strani rapporti tra il Pd e i francesi

"Odiosi intrecci hanno portato all'affidamento del trasporto pubblico locale toscano ai francesi". A denunciarli nel corso di un'interrogazione parlamentare è Giovanni Donzelli, deputato fiorentino di FdI.

"Dal punto di vista giudiziario sarà la magistratura a valutare, sul piano politico chiediamo al governo se i legami fra la Regione, Ratp e il Partito democratico siano tali da aver garantito una regolare concorrenza nello svolgimento della gara", aggiunge Donzelli riferendosi ai rapporti intercorsi, a vario titolo, fra numerosi soggetti, consulenti, o dipendenti pubblici e l'azienda francese proprietaria di Autolinee Toscane, la società che ha vinto il bando di gara nel 2015. Nella commissione che ha decretato il vincitore, infatti, vi erano persone che hanno lavorato per l'azienda di trasporto pubblico toscana di proprietà della francese Ratp. Fra i personaggi coinvolti sono state scoperte consulenze, incarichi e sponsorizzazioni come quella relativa alla Festa dell'Unità di Firenze effettuata da Gest (società del gruppo Ratp che gestisce la tramvia di Firenze) proprio nel 2015, anno di aggiudicazione della gara. "La sinistra si è ancora una volta mostrata incapace: da allora l'aggiudicazione del trasporto pubblico ai francesi è in una selva di ricorsi giudiziari a prescindere da come finirà, noi pretendiamo la massima trasparenza", conclude Donzelli.