Ecco quante volte si possono riciclare carta e cartone

Carta, cartone e cartoncino hanno di gran lunga il più alto tasso di riciclaggio di tutti i materiali di imballaggio, toccando punte dell'85% nel 2019. Il metallo è al secondo posto con l'81%, il vetro al 76%, la plastica molto più indietro con solo il 40%. Sono i numeri pubblicati dall'Eurostat.

Quante volte può essere riciclata

L'obiettivo dell'industria cartaria europea è di aumentare il tasso di riciclaggio degli imballaggi a base di fibre fino al 90% entro il 2030. L'enorme duttibilità del prodotto fa sì che, secondo una ricerca condotta dal Prof. Rene Eckhart, Senior Scientist presso l'Università di Tecnologia di Graz, in Austria, mette in luce che il materiale di cui sono composti i packaging in fibra (carta, cartoncino, cartone e scatole pieghevoli) può essere riciclato più di 25 volte senza perdere la sua integrità la quale dipende da tre fattori fondamentali: produzione, raccolta e smistamento.

Quali sono i vantaggi

L'imballaggio in cartone è preferito dai consumatori a causa delle sue credenziali ambientali e la sua facile e consolidata riciclabilità. I vantaggi degli imballaggi a base di fibre consistono nell'uso di fibre naturali rinnovabili, ottenute da materie prime da silvicoltura (ramo delle scienze forestali) sostenibile e possono essere recuperati dal flusso di rifiuti dopo l'uso. " Riciclare il più possibile ha un effetto positivo significativo sull'eco-bilanciamento dell'imballaggio perché riduce il consumo specifico di acqua nella produzione di fibre e riduce notevolmente anche la produzione di CO2 grazie al minor apporto energetico ", scrive il prof. Rene Eckhart. " Più lo stesso imballaggio può essere riciclato, tanto più positivo è il suo impatto sull'ambiente ".

"Più resistenti del previsto"

Durante la fase di ricerca, il cartone pieghevole è stato riciclato più volte per capirne gli effetti sulle caratteristiche meccaniche del materiale, comprese durevolezza e resistenza alla compressione del materiale. " Durante la fase di ricerca, non è stato riscontrato nessun effetto negativo sulle caratteristiche meccaniche del packaging ", hanno affermato i ricercatori dell'Università. "I noltre, la capacità di rigonfiamento della fibra ha dimostrato che non vi è alcuna tendenza negativa ". Insomma, questi risultati hanno sfatato il mito secondo cui gli imballaggi in fibra possono essere riciclati soltanto per un massimo di 7 volte prima di perdere le loro caratteristiche primarie. Invece, l e fibre di carta e cartone sono molto più resistenti rispetto a quanto si pensava ", commenta Winfried Muehling, Direttore Generale di Pro Carton. a Repubblica. " Il Dottor Rene Eckhart, Senior Scientist presso la Graz University of Technology, evidenzia che il limite relativo al numero di ricicli di carta, cartoncino e cartone è dettato dal processo di preparazione dei prodotti e dalla loro raccolta ".