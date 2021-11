Treni "Pop" e "Rock". Così la sostenibilità sfreccia sui binari Fs

Innovazione e sostenibilità vogliono sfrecciare veloci sui binari delle Ferrovie dello Stato. Il viaggio, in questa direzione, è già cominciato. Manutenzione predittiva delle infrastrutture, reti 5G e robotica al servizio dei trasporti sono solo alcune delle linee principali su cui punta l'azienda. L'innovazione, la tecnologia e la digitalizzazione, infatti, sono e saranno fattori abilitanti per rendere sempre più smart e green il Paese, soprattutto per le generazioni future. Il settore dei trasporti, in questo senso, avrà un ruolo cruciale. L'obiettivo di FS Italiane è quindi quello di favorire l'utilizzo del treno come mezzo di trasporto, sia per le persone sia per le merci. E per farlo, c'è bisogno che il viaggio in treno sia sempre più conveniente, connesso ed efficacemente integrato con altri sistemi di trasporto sostenibili.

Per questo motivo nei prossimi dieci anni, il Gruppo FS prevede investimenti tra i 10 e i 12 miliardi di euro all'anno. Un investimento importante per la rete del nostro paese. «È un grosso salto - spiega Luigi Ferraris, amministratore delegato di FS italiane - Dentro questi investimenti non ci sono solo le opere infrastrutturali ma treni, tecnologia, manutenzione. Si tratta di una grande sfida che presuppone una accelerazione e lo sviluppo di competenze». La ricerca corre quindi verso soluzioni progettuali sempre all'avanguardia. Il treno è il mezzo di trasporto più efficiente dal punto di vista energetico e con il minor impatto ambientale. Un esempio? Chi viaggia in treno emette il 75% in meno di anidride carbonica rispetto a un viaggio in aereo e il 60% in meno rispetto a quello in automobile. Ma non solo. I treni ad alta velocità, come i Frecciarossa 1000, sono costruiti con materiale riciclabile al 94% mentre nel trasporto regionale sono circa 600 i treni di ultima generazione, i Rock e i Pop, green eco-sostenibili, composti fino al 97% di materiale riciclabile in tutti i loro componenti. Dalla struttura, agli arredi, finestre, porte e tutte le altre parti del treno sono composti soprattutto da materiali metallici molto performanti con un impiego sempre maggiore di leghe leggere. Inoltre, nel processo di produzione non sono utilizzati solventi o altre sostanze chimiche tossiche, ma solo vernici ad acqua. I nuovi treni regionali consumano il 30% di energia in meno e pesano fino al 20% in meno rispetto ai convogli del passato. Treno sì, ma non solo. Pop e Rock hanno, infatti, spazi dedicati al trasporto di biciclette elettriche o pieghevoli, monopattini e altri mezzi di trasporto ecologici per la micromobilità sostenibile. Ma le nuove tecnologie vengo impiegate anche con l'utilizzo di droni per il monitoraggio delle linee ferroviarie e i cantieri. Per quanto riguarda invece la cosiddetta manutenzione «predittiva» dei treni e dell'infrastruttura fisica, invece, FS sta adottando soluzioni e dispositivi estremamente innovative, tra cui la tecnologia IoT (Internet of Things) che consente, attraverso sensori, la raccolta, l'analisi e l'elaborazione dei dati in tempo reale. La transizione verso reti radiomobili ferroviarie in tecnologia 5G rappresenterà un vero e proprio «salto quantico». Il Gruppo FS sta infatti implementando in ambito regionale l'ERTMS (European Railway Traffic Management System , una tecnologia applicata finora all'Alta Velocità, che verrà così estesa anche alle linee regionali, portando anche un effetto positivo sul piano paesaggistico grazie all'eliminazione dei sistemi di segnalamento che oggi costeggiano i binari. Per quanto riguarda le merci, FS utilizza già ora i carri merci «intelligenti» che costituiscono il 15% dell'intera flotta, dotati di sensori per il monitoraggio in tempo reale dello stato del carico. Attraverso il sistema di piattaforme le merci vengono spostate dal camion direttamente sui carri, per una logistica ferro/gomma sempre più integrata. L'impegno di FS italiane è comunque sempre volto a creare connessioni digitali tra le persone con un'offerta sempre più personalizzata e digitalizzata. Come ad esempio l'app di Trenitalia il cui motore di ricerca consente soluzioni di viaggio più adatte in un determinato momento e a precise condizioni, indipendentemente dall'ora, dalla posizione o dalla modalità di viaggio.