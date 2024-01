Morto Gary Graham. Addio all'attore di Star Trek e Alien Nation

Si è spento all'età di 73 anni l'attore Gary Graham, noto per le sue parti nella fortunata serie Star Trek e in Alien Nation. L'uomo è deceduto a Spokane, nello stato di Washington, e al momento non sono state rilasciate precise informazioni relative al decesso. L'annuncio della scomparsa dell'artista è stato dato dalla sua ex moglie, Susan Lavelle.

Chi è Gary Graham

Nato il 6 giugno 1950 a Long Beach (California), Gary Graham è arrivato nel piccolo schermo intorno alla metà degli anni '70, interpretando alcuni ruoli nelle serie di quel periodo come La famiglia Bradford, Starsky e Hutch, Pepper Anderson-Agente speciale e L'incredibile Hulk. Negli anni '80, l'attore ha continuato a recitare in CHiPs, The Dukes of Hazzard e Moonlighting.

La fama arriva alla fine degli anni '80, per la precisione nel 1989, quando ottiene il ruolo di protagonista nella serie di fantascienza Alien Nation. Per molti anni, parliamo dal 1989 al 1997, l'attore vestirà i panni del detective Matt Sikesda, che indagava sui crimini proposti nella trama insieme a un extraterrestre con cui collaborava. La serie ebbe fortuna, tanto che l'attore recitò anche nei film girati sempre per la televisione, come Alien Nation (1989), Alien Nation: Dark Horizon (1994), Alien Nation: Body and Soul (1995), Alien Nation: Millennium (1996), Alien Nation: The Enemy Within (1996) e Alien Nation: The Udara Legacy (1997).

Ma non finisce qui. Graham è un volto noto anche ai fan della serie Star Trek. Dal 2001 al 2005, infatti, interpretà l'ambasciatore vulcaniano Soval, comparso nella quinte serie.

In totale, l'attore è riuscito a interpretare nella sua carriera più di 300 ruoli, tutti in serie televisive, ed ha partecipato a oltre 30 film.

L'annuncio della morte

Secondo le notizie riportate dai quotidiani esteri, Gary Graham è deceduto lunedì scorso nella sua casa a Spokane Valley, Washington. " Con profonda tristezza devo annunciare che Gary Graham, il mio ex marito, fantastico attore e padre della nostra meravigliosa e unica figlia, Haylee Graham, è morto oggi. Siamo completamente devastati, specialmente nostra figlia Haylee. Sua moglie Becky è stata al suo fianco ", ha scritto l'attrice Susan Lavelle sui social network.

La morte è stata confermata anche dalla stessa Becky Graham, secondo la quale la causa del decesso sarebbe un arresto cardiaco.