Amadeus lascia il Nove, rescisso il contratto con Warner Bros. Discovery: “Due anni intensi”

L’avventura di Amadeus su Nove si è conclusa anzitempo. Warner Bros. Discovery e il conduttore hanno annunciato la risoluzione del contratto firmato nel 2024, quando Amadeus lasciò la Rai con un quadriennale da dieci milioni netti. Con una nota ufficiale le parti hanno comunicato “di aver raggiunto un accordo per la risoluzione consensuale del contratto che legava per altre due stagioni televisive la media company internazionale e il conduttore".

Le strade di Amadeus e Warner Bros. Discovery si sono divise dopo appena due anni di collaborazione, grazie ai quali il presentatore è stato protagonista su Nove con un quiz, due show serali e nuovi format. Nonostante l’addio Warner ha riservato parole di stima per il presentatore: "Il percorso, iniziato nel 2024, ha visto Amadeus impegnato nella realizzazione di diversi programmi andati in onda su Nove in prime time e nelle fascia dell’access prime time. Warner Bros. Discovery desidera ringraziare Amadeus per il lavoro svolto, per la professionalità dimostrata e per il valore profuso da lui e dalla sua squadra nella realizzazione dei progetti insieme al gruppo Warner Bros. Discovery".

I ringraziamenti

Il passaggio a sorpresa dalla Rai al Nove era avvenuto nell’aprile del 2024 e aveva stravolto gli assetti televisivi della tv pubblica. Nonostante ciò il percorso di due anni fatto da Amadeus in Warner non ha tradito le aspettative della società che, nel comunicato stampa ufficiale firmato da Alessandro Araimo AD di Warner Bros. ha chiarito: “Con Amadeus abbiamo condiviso un percorso importante, affrontato con impegno, dedizione e professionalità. Oltre al valore del lavoro fatto insieme resta un rapporto, anche personale, basato sulla stima e il rispetto reciproco. Da parte nostra guardiamo avanti con fiducia, con nuove sfide e nuovi obiettivi per la crescita del nostro gruppo”.

Il futuro di Amadeus

Mentre rimane da capire su chi punterà Warner per i programmi del preserale e serale su Nove, Amadeus ha ringraziato pubblicamente l’Amministratore Delegato e la società per la fiducia: “Sono stati due anni intensi, ringrazio Alessandro Araimo per la stima, assolutamente reciproca e faccio un grosso in bocca al lupo a tutto