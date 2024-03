Amici 2024, le pagelle: Sarah bene, ma non benissimo, Petit e Holden una conferma

È andata in onda ieri sera, sabato 23 marzo, la prima attesissima puntata del serale di Amici di Maria De Filippi che ha visto l’eliminazione del cantante Ayle – della squadra Pettinelli-Todaro – e del ballerino Kumo, del team Cucca-Lo. A questo punto, i ragazzi rimasti in gara sono tredici. Gli allievi della scuola si sono esibiti in gare di ballo e canto dinanzi ai loro coach che, certamente, come sempre hanno saputo far discutere. A valutare le performance dei giovani talenti la giuria composta da: Cristiano Malgioglio, Michele Bravi e Giuseppe Giofrè.

Ecco le pagelle della prima serata.

Gli allievi

Petit: convincente (voto 8.5)

A lui è toccato l’arduo compito di rompere il ghiaccio della prima puntata del serale di Amici con una canzone particolarmente complessa per la sua giovane età. Tuttavia, questo non ha rappresentato un ostacolo; d’altronde, sin dal pomeridiano, Petit ci ha abituati a grandi interpretazioni e a canzoni anche molto complesse. È per questo che nel brano di De Andrè, nonostante la profondità del tema trattato, è riuscito a conquistare tutti e, non da meno, ha reso attuale un grande pezzo della musica italiana. Poi, basta poco per far vincere all’intera squadra la seconda manche: il singolo Tornerai che già al primo ascolto aveva tutte le carte in regola per diventare un successo.

Giovanni: energico (voto 6)

È il primo della categoria ballo ad esibirsi con una performance completamente nelle sue corde. Il ballerino latino si mostra intenso ed energico, con l’evidente voglia di “divorare” il palco del serale esattamente come nelle esibizioni che lo salvano dall’eliminazione. In Tanguera riesce a non sfigurare anche accanto a due ballerini come Francesca e Umberto che, in termini di presenza scenica, non sono secondi a nessuno. C’è poco da dire: con Giovanni lo spettacolo è assicurato, ma non basta a fargli vincere le sfide che lo hanno visto protagonista; è per questo che ci limitiamo alla sufficienza.

Martina: precisa, ma non basta (voto 6)

Brava, ma non spettina. Martina si esibisce con la canzone Think di Aretha Franklin, una performance certamente impeccabile da un punto di vista tecnico, ma non basta. L’impressione, purtroppo, è che ci sia sempre tanta voce, ma poca anima. Decisamente meglio nel brano di Irama – con cui è riuscita a fare l’en plein, guadagnando 2 punti su 2 – ma da una cantante con la sua potenza vocale ci si aspetta sempre qualcosa di più in termini di emozione.

Marisol: deve fare di più (voto 5.5)

Che Marisol sia una ballerina eccezionale è fuori discussione; tuttavia, nella sua prima esibizione del serale (complice anche la presenza “ingombrante” di Dustin) non ha spiccato particolarmente rispetto a quanto visto fino ad ora nel pomeridiano. Aspettiamo le prossime puntate, augurandoci che l’allieva faccia vedere qualcosa che vada oltre le sue meravigliose linee.

Holden: intenso (voto 8)

È incredibile la capacità che ha Holden di far arrivare dritta al cuore ogni singola parola quando canta. Una dote che, insieme alla sua grande riconoscibilità vocale, fa dell’allievo un artista del futuro. È proprio grazie alla sua esibizione sulle note di Quanto forte ti pensavo di Madame che porta il punto a casa regalando alla squadra la vittoria della prima manche. Che dire, intensità è la parola d’ordine quando si parla di Holden.

Lil Jolie: frenata dall’ansia (voto 5.5)

Nonostante l’evidente agitazione, interpreta intensamente il brano di Gabriella Ferri che le permette di mettere in evidenza le sue straordinarie doti vocali; peccato, però, che dall’altra parte c’è stato Holden che non ha lasciato spazio a dubbi. Meno bene in Piazza Grande, dove, ancora una volta, l’emozione le ha giocato brutti scherzi, non permettendole di lasciarsi andare come ci saremmo aspettati. È anche per questo che, pur cantando l’inedito (forse non il più forte tra i suoi brani), finisce al ballottaggio per l’eliminazione. Speriamo si lasci andare nelle prossime puntate, perché il talento di certo non le manca e sarebbe un vero peccato non riuscire a dimostrarlo.

Gaia: sorprendente (voto 7)

Dopo settimane di stop a causa di un infortunio al ginocchio, Gaia è ritornata ad esibirsi sulle note di Mariposa di Fiorella Mannoia con una performance in cui a regnare è stata l’emozione. È ancora presto per dirlo, ma l’impressione è che questo serale all’allieva possa far bene e le possa permettere di spiccare il volo; deve soltanto lasciarsi andare e acquisire consapevolezza delle sue qualità. La strada, però, è quella giusta come dimostra la seconda performance che le permette di salvarsi dal ballottaggio finale.

Ayle: l’emozione non ha voce (voto 7)

È un grande peccato che sia uscito alla prima puntata, ma si sa è un talent e alla fine ne vince soltanto uno. Indipendentemente dalle doti vocali che, spesso – principalmente a causa dell’emozione – sono state discutibili, Ayle ha una grande capacità: arrivare dritto al cuore. Speriamo che il suo sia un percorso in grado di regalargli grandi soddisfazioni.

Dustin: magnetico (voto 7.5)

Anche quando la tecnica non è la protagonista dell’esibizione, Dustin porta a casa il punto. Il motivo? La sua fluidità che insieme alla sua personalità fanno di lui un ballerino straordinario. Il guanto di sfida sulla passione ne è stata la dimostrazione e, come giustamente ha fatto notare Giuseppe Giofrè, già alla sola camminata era chiaro che Dustin avrebbe vinto la gara. Ciliegina sulla torta, la forte complicità artistica con Isobel che ha “ipnotizzato” lo studio. Ci aspettiamo grandi cose.

Sarah: bene, ma non benissimo (voto 5)

Non si può di certo dire che Sarah non abbia una bella voce così come emerso dall’esibizione sulle note di Moon River, ma qualcosa non convince. A mancarle, probabilmente, è un po’ di maturità artistica – complice anche la sua giovane età – che siamo certi conquisterà con il passare del tempo. Decisamente meglio nel suo inedito, Mappamondo, in perfetta linea con la sua personalità. Insomma, siamo al serale e il livello degli allievi è davvero molto alto; bisogna che la cantante ingrani la marcia, altrimenti, rischia di restare troppo indietro.

Mida: performer (voto 8)

Ha la fortuna di esibirsi sin da subito con il suo nuovo singolo, Fight Club, e anche per questo si salva dal ballottaggio finale. D’altronde, il punto di forza di Mida – contrariamente a quanto sostiene la professoressa Anna Pettinelli – è la sua scrittura e i suoi inediti ne sono la prova. Poi, riesce ad emozionare Cristiano Malgioglio con un brano molto intenso a cui conferisce un tocco di personalità, aggiungendo le sue barre. Mida, a differenza di alcuni suoi compagni che ancora devono familiarizzare con il palco, sembra essere nato per starci e per coinvolgere il suo pubblico.

Kumo: ripetitivo (voto 6)

Nella prima esibizione si scontra con Dustin su un guanto di sfida che di certo non gli permette di mettere in risalto le sue qualità. Cerca di raddrizzare il tiro nel corso del ballottaggio, ma non basta perché alla fine è proprio lui ad andare allo scontro finale e, poi, a dover lasciare la scuola. Kumo è un grande talento nell’hip hop (il suo genere), ma la poca versatilità lo ha sicuramente penalizzato. A ogni modo, siamo certi che troverà la sua strada.

Nicholas: meritevole (voto 7)

Per la prima (e unica) esibizione di Nicholas bisogna aspettare la terza manche e, diciamocela tutta, ne è valsa la pena. È evidente che quando il banco di prova ha a che fare con il partneraggio, Nicholas non ha rivali. In particolare, nel guanto di sfida contro Giovanni – come ha specificato Giuseppe Giofrè – è tanta la differenza tra i due. Ormai, insieme ad Elena costituiscono un binomio perfetto e, indipendentemente da tutto, Nicholas merita un posto su quel palco.

Lucia: potente (voto 7.5)

Si esibisce insieme a Sebastian in un complicato passo a due incantando pubblico e giudici, mostrando tutte le sue qualità. Nonostante Lucia sia entrata in corsa, e non faccia parte della scuola dal primo giorno, è chiaro a tutti il suo talento e la sua versatilità, che la fa risultare sempre diversa e mai scontata in ogni performance. Purtroppo, non riesce a portare il punto a casa nella sfida contro Martina, ma non importa, perché è stato comunque un gran bel momento di spettacolo.

Pochi dubbi sul trionfo del serale di Amici in termini di ascolti che ha registrato il 26,68% di share, vincendo lo scontro con la rete ammiraglia della tv nazionale.