Amici 2025, le pagelle: Francesca poco convincente, Nicolò una rivelazione

È andata in onda ieri sera, sabato 22 marzo, la prima attesissima puntata del serale di Amici di Maria De Filippi che ha visto l’eliminazione della ballerina Asia – della squadra Cuccarini-Lo – e del cantante Vybes, del team Zerbi-Celentano. A questo punto, i ragazzi rimasti in gara sono tredici. Gli allievi della scuola si sono esibiti in gare di ballo e canto dinanzi ai loro coach. A valutare le performance dei giovani talenti la giuria composta da: Elena D’Amario, Cristiano Malgioglio ed Amadeus.

Ecco le pagelle della prima serata.

Nicolò – rivelazione (voto 8.5)

È ancora presto per dirlo, ma l’impressione è che Nicolò in questo serale ci sorprenderà. Debutta con Sweet Dreams, ribaltando ogni pronostico: se fino a questo momento, gli veniva rimproverato di avere soltanto una bella voce, ma di emozionare (e interpretare) poco, con questa performance, dimostra l’esatto contrario. Non a caso, nel guanto di sfida sull’interpretazione contro Jacopo, i giudici lo premiano. È grazie a lui che le Petti-Letti vincono la terza manche, con due prove su due portate a casa: degna di nota quella che – secondo il nostro modesto parere – è l’esibizione migliore della serata, il duetto con TrigNo in Overdose (D’Amore) di Zucchero. Ci aspettiamo grandi cose.

Francesca – coraggiosa ma non basta (voto 5)

Pur non portando il punto a casa, apprezziamo il coraggio di aver accettato il guanto di sfida contro Chiara che l’ha vista protagonista nella seconda manche in una coreografia sulle punte alla sbarra. È evidente che Francesca non farà la ballerina di danza classica, ma ha comunque dimostrato di voler mettersi in gioco. Arriva al ballottaggio finale contro Vybes e riesce a difendere il suo posto nella scuola. Tuttavia, resta la sensazione che, pur essendo indubbiamente un talento, ci sia ancora qualcosa che la frena, impedendole di esprimersi al meglio e di spiccare il volo.

Jacopo Sol – bene, ma non benissimo (voto 6.5)

È proprio a lui che spetta il compito di aprire il serale di Amici, segno che gli Zerbi-Cele hanno già le idee chiare su chi puntare. Lo fa con un cult, You Can Leave Your Hat On di Joe Cocker, mettendo in mostra un’indiscutibile presenza scenica - la sua carta vincente - eppure non basta a conquistare il punto per la sua squadra. Ci riprova nel guanto di sfida contro Nicolò sul meraviglioso brano di Luigi Tenco, Mi sono innamorato di te, ma anche qui il giudizio non è suo favore. Una partenza in sordina, ci aspettiamo di più: il potenziale c’è, ma bisogna ingranare la marcia.

Alessia – ipnotica (voto 8)

Un’esplosione di pura energia. Considerando quanto visto fino ad ora nel pomeridiano, era inevitabile che Alessia “divorasse” il palco del serale, dominando, con naturalezza, la scena. Balla, sorride, si diverte e trascina il pubblico in studio e a casa, regalando entusiasmo con La Tortura e ipnotizzando con Innuendo. Se i presupposti sono questi, non vediamo l’ora di seguire il suo percorso che promette scintille.

Senza Cri – come inizio non c’è male (voto 6)

Protagonista del primo guanto di sfida del serale – tutt’altro che semplice – Senza Cri affronta un medley sulle note di I Will Always Love You e Bang Bang, sorprendendo piacevolmente. Se l’intento di Rudy Zerbi era quello di “metterla in difficoltà” non ci è riuscito e, al contrario, l’allieva ha dimostrato di avere carattere e voglia di mettersi in gioco. Il punto non arriva, ma non importa, ciò che conta è il coraggio di non tirarsi indietro. Un inizio che fa ben sperare.

Chiara – elegante (voto 7)

Classe ed eleganza, due parole che rappresentano al meglio Chiara, una ballerina forse entrata in sordina nel talent, ma con la capacità di ritagliarsi il suo spazio. L’abbiamo vista poco, ma siamo certi che saprà sorprenderci.

Antonia – più anima e meno voce (voto 6)

È sicuramente l’allieva con la voce più potente della classe di Amici (insieme a Nicolò) ed è per questo che Rudy Zerbi ha deciso di puntare su di lei per il guanto di sfida sull’agilità vocale contro Senza Cri. Una mossa azzeccata che le ha permesso di portare il punto a casa. Antonia, infatti, ha eseguito magistralmente i brani scelti per il medley – I Will Always Love You e Bang Bang – senza sbagliare una nota. Tecnicamente ineccepibile, ma nulla in più di quello che ci aspettavamo. Che la vocalità sia il suo punto di forza è un dato di fatto, adesso, però, serve lavorare sull’identità.

Chiamamifaro - emozionante (voto 7)

Angelica di nome e di fatto: inaugura il palco del serale con Million Reasons di Lady Gaga, un brano che interpreta con piano e voce emozionando tutti. Che dire, non poteva che guadagnare il punto avendo la meglio su TrigNo. Speriamo che questo serale le offra l'occasione per brillare come merita, esprimendo appieno il suo talento.

Francesco – una certezza (voto 8.5)

La vera domanda è: siamo sicuri che Francesco sia un allievo della scuola di Amici? È entrato in corsa, ma sembra essere già pronto. Energia pura e talento da vendere. Apre la serata (in una sfida contro Jacopo) portando, inevitabilmente, il punto a casa. Al ballottaggio si riconferma un fuoriclasse: tecnica ed espressività, quando si tratta di Francesco, si fondono, regalando una performance di altissimo livello. Chapeau.

TrigNo – intenso (voto 7)

C’è poco da fare, TrigNo può piacere o meno, ma ha già un’identità artistica ben definita. Inizia con Quanto ti vorrei, senza però convincere del tutto, probabilmente a causa dell’emozione. Si riscatta con 16 Marzo di Achille Lauro, dove a colpire, senza dubbio alcuno, è la sua intensità emotiva che lo salva dall’eliminazione. Insomma, TrigNo sembra cogliere il segno anche nei brani più introspettivi. Il talento non manca, ma serve continuità.

Vybes – in bocca al lupo (voto 7.5)

Riconoscibilità è la parola d’ordine quando si parla di Vybes. Un ragazzo dal cuore buono che traspare in ogni sua esibizione, come in Sally, il suo primo brano della serata che è arrivato dritto al cuore, nonostante non abbia avuto la meglio su Nicolò. Purtroppo, è proprio lui a dover abbandonare il programma, non senza però prima potere cantare il suo ultimo inedito, Chiedere aiuto; un brano potente, ricco di un significato profondo: l’importanza della salute mentale. È per questo che, dopo essersi accertato del voto dei giudici, chiude lanciando un importante messaggio: “Ho voluto cantare questa canzone perché per me ha un significato molto profondo. Credo che parlare di salute mentale in televisione possa aiutare tanto, io avrei voluto sentire certe parole qualche anno fa. Ragazzi, se avete bisogno, chiedete aiuto e non vergognatevi mai”. Siamo certi che Vybes troverà la sua strada.

Luk3 – si può fare di più (voto 5.5)

Ci è voluto tempo, forse anche troppo, ma alla fine è arrivato al Serale. Luk3 rappresenta il futuro e la sua giovane età gli consente inevitabilmente di portare una bella ventata di freschezza sul palco; tuttavia, la sua prima esibizione sulle note di DtMF non è di certo memorabile e non ha lasciato il segno. Si riscatta al ballottaggio, interpretando Meraviglioso amore mio, un brano profondo, che lo rimette in carreggiata rispetto alla precedente performance (dove a giocargli un brutto scherzo era stata, con ogni probabilità, anche l’emozione), ma la sensazione è che manchi ancora qualcosa. Alla fine, difende il suo posto nella scuola cantando il suo fortunatissimo inedito, Parigi in motorino. Le potenzialità ci sono, ma c’è ancora molto da lavorare.

Asia – giovane talento (voto 8)

La vediamo direttamente al ballottaggio contro Luk3 e Francesco con un’esibizione che mette in luce le sue qualità: dinamica e fluidità del movimento. Entrata in corsa, Asia ha dimostrato fin da subito di avere tutte le carte in regola per diventare una grande ballerina; nonostante la sua giovane età, infatti, ha rapidamente conquistato la fiducia degli insegnanti, ottenendo la famigerata maglia d’oro. Purtroppo, è proprio lei a dover abbandonare la scuola, pagando lo scotto di essere in un programma televisivo dove, inevitabilmente, ci sono delle eliminazioni.

Non è un caso, infatti, che la padrona di casa le ha offerto l’opportunità di ritornare ad esibirsi insieme ai professionisti. Ad maiora.

Grande trionfo in termini di ascolto del talent che per il primo appuntamento con il prime time, ha registrato il 27.9% di share.