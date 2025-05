Amici 2025, le pagelle: Nicolò fuori dalla finale, i ballerini volano alto

È andata in onda ieri sera, sabato 10 maggio, la semifinale del serale di Amici di Maria De Filippi. Ad andare in finale sono stati i ballerini Francesco, Daniele e Alessia e i cantanti TrigNo e Antonia. Come sempre, gli allievi si sono esibiti in gare di ballo e canto dinanzi ai loro coach. A valutare le performance dei giovani talenti la giuria composta da: Elena D’Amario, Cristiano Malgioglio ed Amadeus. Ecco le pagelle della semifinale

TrigNo – finale meritata (voto 8)

Forse non è stata la sua serata migliore, rispetto a quanto visto fino ad ora in questo serale, ma non importa perché TrigNo è comunque riuscito a volare in finale. D’altronde, lo abbiamo detto più volte, è lui l’allievo che è cresciuto di più in questi mesi di esperienza nel talent. Al suo ingresso nella scuola erano più le note che non riusciva a prendere che le altre, poi un barlume di luce al pomeridiano sino al salto di qualità del serale che – a tratti – lascia increduli. Un percorso di miglioramento che non poteva non essere premiato: i tre giudici lo hanno scelto per la finale, dove si giocherà la vittoria della categoria canto contro Antonia.

Nicolò – fuori dalla finale (voto 4)

“E sicurezza fu”. Ci è voluto un po’, ma quella fiducia in se stesso che tanto chiedevamo a gran voce a Nicolò è arrivata; così con I’m so excited, l’allievo di Anna Pettinelli ha trovato la chiave giusta: una scelta perfettamente azzeccata, che gli ha permesso di muoversi con naturalezza sul palco, catturando l’attenzione del pubblico con carisma e presenza scenica. Lo stesso vale per il duetto con TrigNo sulle note di Proud Mary – una performance trascinante, che ha fatto vincere la manche alla squadra e, ancora una volta, ci ha ricordato (come direbbe Amadeus) che TrigNo e Nicolò, un disco insieme, lo devono fare. Purtroppo, però, Nicolò non riesce ad accedere alla finale. Un epilogo amaro per un ragazzo giovanissimo e ricco di talento, che nel corso del programma ha mostrato una crescita costante e sorprendente. Sempre educato e rispettoso dei compagni e del programma, ha saputo guadagnarsi la stima del pubblico e dei professionisti. Ci sarebbe piaciuto vederlo lottare per il primo posto: lo avrebbe meritato tutto.

Daniele – rivelazione (voto 8)

Chi lo avrebbe mai detto? Daniele è il terzo allievo della squadra Zerbi-Cele a conquistare il pass per la finale di Amici e, forse, è stata una sorpresa anche per lui. Il suo percorso al serale era iniziato in punta di piedi, complice un infortunio che nell’ultima fase del pomeridiano ne aveva rallentato la corsa, ma Daniele ha saputo ribaltare le aspettative. Con il tempo, ha iniziato a far vedere non solo la tecnica, ma anche (e soprattutto) l’emozione. Insomma, un vero e proprio cambiamento che gli ha consentito di prendersi, meritatamente, la maglia della finale.

Francesco – pazzesco (voto 9.5)

Ormai c’è poco da dire, Francesco è un talento unico e raro. Incanta, emoziona, ammalia e chi più ne ha più ne metta. Apre la prima manche, regalando subito il primo punto al team dei Petti-Lo e, d’altronde, considerando la qualità della sua performance, il risultato non sorprende. Così come non sorprende che i giudici abbiano eletto proprio lui a primo finalista di questa edizione dopo averlo visto “volare” nella variazione di Coppelia.

Alessia – intensa (voto 8.5)

The show must go on è la prima performance che la vede protagonista e, quando si parla di Alessia, lo show non può che iniziare si... ma con il botto. Una rumba intensa, coinvolgente, da lasciare senza fiato. Quando la ballerina latina sale sul palco, c’è da aspettarsi solo il meglio: presenza scenica, tecnica, passione. E lo dimostra anche nel tango con Mattia, regalando un'altra performance carica di grinta e precisione. Per questo, la giuria la premia e lei vola in finale “soffiando” – seppur per pochi minuti – anche il posto all’unica cantante del team Zerbi-Cele e al ballerino Daniele.

Antonia – talento puro (voto 7.5)

Magia pura. Con Napule è, il celebre brano di Pino Daniele, rende omaggio ad un’artista e ad una città meravigliosa, emozionando studio e pubblico a casa, cantandola – come sottolinea giustamente Amadeus – con amore.

Lo stesso amore per la musica che traspare, puntualmente, ad ogni sua esibizione, sino al suo inedito che siamo certi sarà una hit da canticchiare sotto l’ombrellone. Il suo accesso alla finale? Quasi scontato, ma

Per l'ottavo appuntamento con il prime time il talent ha fatto registrare il 27.7% di share.