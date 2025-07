Andrea Marinelli, chi è il single di Temptation Island dietro la rottura tra Lucia e Rosario

Da poche ore si è conclusa la penultima puntata di Temptation Island che ha riservato numerosi colpi di scena; uno tra tutti, però, ha catturato maggiormente l’attenzione del pubblico. Stiamo parlando della storia tra Lucia Ilardi e Rosario Guglielmi. I due erano entrati a Temptation Island per prendere una decisione importante: andare a convivere o mettere un punto definito alla loro storia. Tuttavia, dopo aver deciso di uscire insieme dal programma, un colpo di scena ha invertito la rotta.

La vicinanza tra Lucia e Andrea

Lucia e Rosario, fidanzati da due anni, arrivano a Temptation Island con una relazione a distanza: lei ha 27 anni e vive a Vignola, in provincia di Modena, lui vive a Milano da un anno. Decidono di partecipare a Temptation Island per mettersi alla prova. “Vivo questo amore a distanza dove io sarei pronta per la convivenza, ma Rosario di fronte a questa richiesta tergiversa, non si sente pronto e vorrebbe più tempo per se stesso”, aveva rivelato lei prima della partenza. Dal canto suo, Rosario affermava: “Ho accettato di partecipare perché credo che la convivenza sia un passaggio importante e penso debba essere una libera scelta e non un obbligo”. Lei, però precisava: “Alla fine di questa esperienza o usciamo insieme, convinti entrambi di una convivenza, oppure ci lasciamo definitivamente”.

Arrivati nel villaggio delle tentazioni, Lucia, dopo aver ascoltato alcune confessioni di Rosario, approfondisce la conoscenza con il single Andrea. È proprio con lui che inizia a raccontarsi, a scambiare tenerezze, gettando nello sconforto più totale il fidanzato. Così, arriva il falò di confronto in cui la giovane 27enne rivela di essersi spinta appositamente oltre con il tentatore per provocare una reazione del fidanzato. Alla fine, dunque, decidono di uscire insieme dal programma. Non tutto oro, però, è ciò che luccica: un mese dopo, Rosario scopre che Lucia ha sentito e visto di nascosto il single Andrea e, così, almeno per il momento, decide di mettere un punto alla loro storia.

Chi è Andrea Marinelli

Andrea ha 29 anni ed è di Latina. Ciò che sappiamo sul suo conto, è grazie al video di presentazione pubblicato su WITTY TV, prima di partecipare al programma. “Faccio il capo squadra presso una ditta di logistica. Sono laureato”, racconta, prima di rivelare di amare l’attività fisica, ma di farsi spesso male a causa della “muscolatura un po’ fragilina”. Nonostante le difficoltà, però, spiega di ostinarsi “a fare sempre cose nuove”. Andrea, si descrive come “una persona trasparente, che tiene alle persone che ha di fianco e anche premurosa”.

In futuro, si augura di avere più responsabilità lavorativamente parlando. Sul fronte dell’amore, Andra ha confessato di aver avuto un passato con delle storie burrascose e, per questo, spera che la vita gli riservi un po' di fortuna. “Andai via dall'Italia per amore", ha svelato.