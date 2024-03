Aspettando la finale del Grande Fratello 2024: tutti i top e i flop di questa edizione

Dopo sei lunghi mesi di reclusione, questa sera andrà in onda su Canale 5 l'ultima puntata del Grande Fratello. A contendersi la finale, per il momento, sono: Beatrice Luzzi, Perla Vatiero, Simona Tagli, Massimiliano Varrese e Rosy Chin. Il sesto finalista verrà decretato dal televoto del pubblico direttamente nella diretta di questa sera; in lista per l’ultimo posto disponibile ci sono: Letizia Petris, Greta Rossetti e Sergio D’Ottavi. Anche quest’anno, il montepremi finale ha una cifra pari a 100mila euro in gettoni d’oro, la cui metà sarà devoluta in beneficenza ad un’associazione direttamente scelta dal concorrente vincitore.

Tutto si può dire di questa edizione del Grande Fratello, tranne che non ci abbia regalato dei veri e propri colpi di scena: tra emozioni, litigi, riappacificazioni, momenti inaspettati, amori e coppie esplose, nel bene o nel male, il programma ci ha tenuto compagnia per 195 lunghi giorni. È per questo che, in vista della finale di questa sera, lunedì 25 marzo, andiamo a ripercorrere tutti i top e i flop di questa edizione del reality condotto da Alfonso Signorini, affiancato, quest’anno, dall’unica opinionista Cesara Buonamici e da Rebecca Staffelli che ha raccolto e mostrato in diretta i commenti dei telespettatori da casa.

Top

Zia Fiorda, vincitrice morale

La vera vincitrice di questa edizione. “Io con questa esperienza sono rinata”, aveva detto poco prima di abbandonare – con grande dispiacere e malinconia – la Casa più spiata d’Italia. Una decisione, quella di Zia Fiorda, che arrivava come un fulmine a ciel sereno, dopo tante settimane dalle prime avvisaglie del suo malessere e che aveva lasciato un vuoto enorme negli altri inquilini. La cantante, infatti, è stata una colonna portante del reality sin dal primo giorno del suo ingresso nella Casa. Con la sincerità, la schiettezza e la bontà che hanno segnato il suo percorso, Fiordaliso è riuscita a conquistare il cuore di tutti. Ha unito intere generazioni, giovani e adulti, permettendo di farsi conoscere fino in fondo. Noi, l’avremmo voluta vedere in finale, ma non importa, perché la medaglia di vincitrice morale è certamente la sua.

Greta Rossetti, una gran bella sorpresa

Un plauso va al comportamento di Greta Rossetti che, contro ogni aspettativa iniziale, con il suo atteggiamento, ha consentito al pubblico di ricredersi. È entrata nella Casa con parte degli spettatori (e degli inquilini) contro. Il motivo? L’essere il terzo incomodo, suo malgrado, nella storia (infinita) tra Mirko e Perla, ma lei non ha desistito ed è andata dritta per la sua strada, capendo che l’unica cosa da fare per il suo bene era farsi da parte. È per questo che in moltissimi hanno imparato ad apprezzarla e le hanno permesso di arrivare alla puntata finale. In tutto ciò, la 26enne è riuscita anche a trovare una persona con cui condividere questa esperienza e con la quale ha scelto di approfondire la conoscenza, nonostante la disapprovazione di mamma Marcella. Stiamo parlando di Sergio D’Ottavi con cui ci auguriamo possa vivere una bella storia d’amore fuori; d’altronde, dato il suo passato parecchio burrascoso, Greta merita un po’ di serenità.

La cultura di Giampiero Mughini

Nota estremamente positiva di questo Grande Fratello. Giampiero Mughini, con la sua estrema cultura e intelligenza ha dimostrato sin dal primo giorno di essere un concorrente super partes. Inaspettatamente è entrato in ogni dinamica del gioco ed è sempre stato pronto a dire la sua e a scusarsi quando è stato necessario. Per motivi lavorativi (e affettivi) ha lasciato il reality, ma ha comunque continuato a dare il suo prezioso contributo anche dallo studio, sempre tirato in causa dal padrone di casa. Insomma, in quest’avventura il giornalista è riuscito a far emergere un lato inedito del suo carattere che è stato molto apprezzato sia dagli altri inquilini che dal pubblico a casa.

Il riscatto di Alex Schwazer

Un grande insegnamento quello che ha portato Alex nella Casa del Grande Fratello: crederci sempre, arrendersi mai. Dalla gloria, alla caduta, alla voglia di rivalsa: una grande storia di vita quella dell’atleta che ha toccato il cuore degli italiani. Da campione olimpico nel 2008 alla depressione. Alex nella Casa ha affrontato alcuni fantasmi del passato, in particolare gli anni del conflitto con se stesso, ed ha ricevuto una nuova delusione, l’ennesima. Stiamo parlando della notizia, nel corso della sua permanenza nel reality, ricevuta dalla Uada che ha respinto la richiesta di riduzione della squalifica, non consentendogli di presentarsi alle prossime Olimpiadi di Parigi nel 2024. Tuttavia, il campione ha incassato il colpo con grande dignità e ha dimostrato che con l’amore vero e puro ogni ostacolo si può superare. Indimenticabile, infatti, l’immagine di Alex, fuori dalla porta rossa, insieme ai suoi due bimbi e a sua moglie; un momento che ci ha regalato grandi emozioni. D’altronde, è sempre bello vedere i sentimenti veri, privi di qualsivoglia tentativo di accaparrarsi a tutti i costi il consenso del pubblico; lo stesso sentimento che, ormai più di quattro mesi fa, ha portato Alex ad abbandonare la Casa del Grande Fratello: quando c’è l’amore per la famiglia, non conta nulla, anche se il protagonista è un campione come Alex Schwazer. Grazie per il tuo insegnamento.

La storia di Letizia Petris

Una storia di vita che arriva dritto al cuore e colpisce la nostra sensibilità. Stiamo parlando della fotografa romagnola: giovanissima, Letizia ha una storia unica e molto particolare alle spalle. Al momento del suo ingresso nella Casa, aveva definito la sua vita “una serie tv”: il padre e la madre erano due tossicodipendenti e si sono conosciuti in comunità a San Patrignano, dove Letizia ha vissuto gran parte della sua infanzia. Ha perso il papà – con cui ha avuto un rapporto speciale – molto giovane e di lui conserva i suoi insegnamenti che ha portato nella Casa di Cinecittà. Letizia non ha mai sbagliato un colpo e quando ve ne è stata l’occasione ha aperto il suo cuore, senza mai nascondersi dietro un dito e sapendoci catapultare nel suo vissuto (e passato) di certo non facile. È forse anche per questo che nel reality ha trovato un grande amore, Paolo Masella, il gigante dal cuore buono.

Flop

Giuseppe Garibaldi fuori dalla finale

Il flop dei flop: Giuseppe Garibaldi non è riuscito ad arrivare in finale. Clamorosamente, il giovane calabrese non ha completato questo percorso in cui non si è risparmiato. Un grande peccato che l’ex inquilino non abbia potuto spegnere le luci della Casa di Cinecittà che ha riempito con la sua estrema bontà, gentilezza ed umiltà. Garibaldi, infatti, è stato un concorrente con la C maiuscola, di quelli che non si dimenticano facilmente: non ha mai nascosto le sue debolezze, le sue fragilità e ha sempre regalato dentro e fuori la Casa un sorriso a tutti. È per questo che per noi, come per Zia Fiorda, Garibaldi è un vincitore e siamo certi che ha lasciato un segno nella storia del Grande Fratello. Ad maiora.

L’ultimo avvertimento a Massimiliano Varrese

Una delle poche pagine di questo Grande Fratello da dimenticare, le uscite fuori luogo e sopra le righe di Massimiliano Varrese (che per fortuna pare essersi decisamente ripreso nell’ultimo periodo di permanenza nella Casa). Spesso, l’attore in questi sei lunghi mesi è stato richiamato per alcuni atteggiamenti che hanno indispettito l’opinione pubblica, sino all’ultimo avvertimento di Alfonso Signorini. È accaduto ormai tre mesi fa. Era lo scorso dicembre, quando il padrone di casa, alla vigilia del Natale, ha chiamato Massimiliano in mistery room per un colloquio molto intimo con lui e, senza l’interferenza dei suoi affetti più cari della Casa, ha illustrato all’attore come stavano le cose, spiegando che alla prossima uscita di cattivo gusto sarebbe stato squalificato senza diritto di replica. Con il senno di poi, l’attore aveva proprio esagerato e quel richiamo ci stava tutto, anche perché – per fortuna – da quel momento in poi le cose hanno preso una piega diversa.

L’abbandono di Ciro Petrone

Su di lui le aspettative erano alte e, invece, ha finito per disilluderle tutte. Stiamo parlando dell’attore di origini napoletane che aveva conquistato gli spettatori di Canale 5 ai tempi di Temptation Island con la corsa sulla spiaggia in cui aveva dribblato egregiamente gli operatori che cercavano di ostacolarlo nel tentativo di raggiungere la sua fidanzata. In tanti credevano che potesse regalarci altri momenti “storici” della televisione italiana, ma alla fine, “ha abbandonato la nave”. Il motivo? Non riusciva più a dormire e il perché bisognerebbe chiederlo a lui. Peccato.

Il teatrino (infinito) di Mirko e Perla

“Fanno dei giri immensi e poi ritornano”, diceva Antonello Venditti cantando Amici mai. Come dargli torto? Questa è la storia di Mirko e Perla. Per fortuna loro a lieto fine, ma non è questo ciò che “condanniamo”. A lasciare perplessi, infatti, è il continuo tira e molla tra i due che, purtroppo, ci hanno abituati ad infiniti teatrini, querelle e polemiche fin dai tempi di Temptation Island. Che i due fossero innamorati era chiaro sin dall’inizio, ma allora che bisogno c’era di tirarla così per le lunghe? Certo, in termini di share la coppia ha fatto “comodo”, ma la loro indecisione ha lasciato decisamente di stucco. Chi mai potrà dimenticare la Vatiero che dinanzi alla porta rossa sussurra “Ti amo” al suo Mirko e due giorni dopo non si sentiva fidanzata? Follia.

La “mancanza di empatia” di alcuni inquilini

Ennesimo (doveroso) richiamo di Alfonso Signorini. Questa volta arriva dopo una disgrazia che ha colpito Beatrice Luzzi nel corso della sua permanenza nel reality: la morte improvvisa del padre. Un episodio che ha toccato il cuore di tutti e a colpire è stata la decisione dell’attrice di rientrare in gioco. Tuttavia, anche in un’occasione come questa, il padrone di casa è dovuto intervenire per raddrizzare il tiro, dinanzi a dei comportamenti inaccettabili di alcuni inquilini che hanno mostrato una mancanza di empatia fuori dal comune. Un atteggiamento che ha indignato il pubblico che è letteralmente esploso sui social.

Insomma, come ben si sa, il Grande Fratello è un programma che divide molto, forse quest’anno più che mai; eppure, una cosa è certa: alla fine di ogni edizione se ne è discusso parecchio e, forse, questa è la vera vittoria per l’intera squadra che lavora al reality.

Al prossimo anno.