"Avete cavalcato i media...". La stoccata di Myrta Merlino a Fedez

“Un inizio con il botto”. Ieri pomeriggio, lunedì 3 settembre, è andata in onda la prima puntata di Pomeriggio 5 che, dopo la pausa estiva, è tornato a fare compagnia al pubblico di Canale 5; al timone è stata riconfermata Myrta Merlino che ha subito colto la palla al balzo per replicare ad alcune affermazioni di Fedez sulla trasmissione. La giornalista non ha esitato dal “bacchettare” il rapper che non si era risparmiato sul contenitore pomeridiano del Biscione.

Le affermazioni di Fedez

Soltanto qualche mese fa, nel corso della pausa estiva di Pomeriggio 5, Fedez aveva attaccato duramente la trasmissione di Canale 5. Era accaduto nel corso di una diretta Twitch insieme a Il Rosso. Senza troppi giri di parole, il rapper aveva definito la trasmissione della Merlino “un programma di m...da”. “Da quant’è che fai Twitch tu? Un anno e mezzo? Sei già in burnout?”, aveva chiesto Federico Lucia a Il Rosso (streamer nelle cui live Fedez appare sempre più spesso).

Poi, aveva aggiunto: “Perché credo che Twitch sia la piattaforma che più ti logora. Perché devi fare da solo – o comunque con la tua squadra – quello che fa Pomeriggio5. Però loro magari hanno trenta persone per fare un programma di m...da. Il tuo è un programma di m...da ma con meno persone, dall’altra parte spendono pure dei soldi per farlo”. E ancora, aveva proseguito: “Alla fine è meglio il tuo. Pensa il pianeta quanto soffre per fare Pomeriggio5. Quanto inquiniamo di elettricità per fare Pomeriggio5”.

La replica di Myrta Merlino

Parole al veleno quelle del rapper, alle quali la padrona di casa del salotto pomeridiano di Canale 5 non ha potuto non replicare. È per questo che, nella prima puntata di Pomeriggio 5, Myrta Merlino ha subito affermato: “Ha trovato pure il tempo di occuparsi di noi dicendo cose brutte. Non tanto su di me che ci siamo già parlati e chiariti, ma sulla mia redazione. Poiché la mia squadra è sacra ripeto a Fedez: qui proviamo a raccontare notizie senza sconti e lo facciamo con tutti”.

Poi, la stoccata: “In più, caro il mio Fedez come sempre, avete molto cavalcato i media tu e tua moglie nei tempi d'oro e i media ci sono sempre, nella buona e nella cattiva sorte. Bisogna sopportarli. Quindi noi continueremo a dare tutte le notizie”.

Come se non bastasse, la conduttrice, dopo il “rimprovero” ha lanciato una proposta al rapper: “Come ben sai qui sei sempre il benvenuto; quindi, se ha bisogno di dire la sua basta alzare il telefono e chiamarmi e sei già invitato”. Insomma, come inizio non c’è male.