La capitale della musica su Rai1

Da domenica Roma diventa capitale della musica. E chi non può partecipare al grande evento dell'estate se lo potrà godere in tv, su Raiuno, dopo qualche giorno. Per quattro sere, fino a mercoledì 24, piazza del Popolo ospiterà il Tim Summer Hits, con la conduzione di Carlo Conti e Andrea Delogu (foto), che porterà nel cuore della capitale gli artisti, le canzoni e le emozioni che accompagneranno la stagione delle vacanze. Gli spettatori potranno vedere in onda i concerti venerdì 17, martedì 21, venerdì 24 e venerdì 31 luglio, per culminare venerdì 7 agosto con Tim Summer Hits the Best Of, uno speciale che raccoglierà i momenti più coinvolgenti.

Tantissimi gli artisti che si alterneranno sul palco, più di ottanta, in una cornice unica al mondo. Impossibile elencare tutti i cantanti.

Eccone solo alcuni: Achille Lauro, Aiello, Alex Britti, Angelica Bove, Anna Tatangelo, Annalisa, Arisa, Baby K, Bambole di Pezza, Benji & Fede, Chiello, Clara, Clementino, Cristiano Malgioglio, Delia, Ditonellapiaga, Eddie Brock, Elena D'Elia, Elettra Lamborghini, Emis Killa, Emma, Enrico Nigiotti, Ermal Meta, Ernia, Fabrizio Moro, Fedez

L'evento sarà trasmesso contemporaneamente anche su Rai Radio2, con collegamenti, contenuti esclusivi e interviste dal backstage affidati a Nicol Angelozzi, e sarà disponibile on demand su RaiPlay.