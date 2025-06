Casa a prima vista Toscana: chi sono i tre agenti Moira, Nico e Matteo

Ascolta ora 00:00 00:00

La nuova stagione di Casa a Prima Vista, iniziata il 9 giugno su Real Time, vede protagonista la Toscana e tre nuovi agenti immobiliari, Moira Quartieri, Matteo Nencioni e Nico Tedeschi. Dopo il grande successo di Milano e Roma, il fortunato format televisivo arriva con 10 inedite puntate nella terra di Dante Alighieri e Leonardo Da Vinci. Gli agenti immobiliari di Milano e Roma - rispettivamente Ida, Gianluca, Mariana e Nadia, Corrado e Blasco - sono ormai diventati delle “star” e hanno portato il pubblico alla scoperta del mercato immobiliare italiano, mettendo anche in risalto le differenze tra le due città. Adesso, tocca alla regione del centro Italia: da Lucca alla Versilia, da Livorno a Firenze, il nuovo trio di agenti toscani riuscirà a soddisfare le esigenze dei clienti?

I nuovi agenti

Come anticipato, sono tre i nuovi protagonisti di Real Time Toscana, Moira Quartieri, Matteo Nencioni e Nico Tedeschi.

Moira Quartieri: unica donna del trio di nuovi agenti, classe ’69 e originaria di Pontedera, in provincia di Pisa, oggi vive a Calcinaia, nel cuore della Toscana. Moira lavora nel settore immobiliare da oltre trent’anni e dal 1993 è titolare dell’agenzia Belfiore Immobiliare, realtà radicata nel territorio della Valdera e del sottomonte Pisano, con attività prevalentemente focalizzate nei comuni di Pontedera, Bientina, Capannoli, Calcinaia e Palaia. “All’inizio ho dovuto sopportare il pregiudizio per il quale il mediatore era un uomo”, aveva rivelato al quotidiano Il Tirreno. Con uno stile unico e inconfondibile, caratterizzato da una chioma di super ricci, Moira ha una personalità forte e determinata.

Matteo Nencioni: classe ’80, nasce a Pisa e vive a Calcinaia. “Sono un agente immobiliare fuori e dentro questo lavoro ce l'ho nell'anima, sono un imprenditore in costante evoluzione, attento alle novità tecnologiche”, ha rivelato Matteo al Tirreno che è un agente immobiliare dal 2007, con un passato da deejay di musica elettronica. Matteo, infatti, ha prima lavorato per alcune agenzie pisane e poi ha aperto un’agenzia tutta sua che lavora tra Pontedera e Valdera. Inoltre, è anche vicepresidente Fiaip (Federazione Italiana degli agenti immobiliari professionali) per le province di Pisa e Lucca e Brand Ambassador FIAIP per la comunicazione Nazionale della federazione.

Nico Tedeschi: figlio d’arte, classe ’93 e originario di Pisa. Nico è un agente immobiliare dal 2012 e lavora nell’agenzia di famiglia, Due Esse, da quando ha 19 anni. Il 32enne si definisce, complice la sua ironia, un agente immobiliare curioso dal particolare saluto: “Buonsalve!”. Come anticipato, Nico è figlio d’arte, ha, infatti, coltivato la passione per il mercato immobiliare sin da bambino, grazie ai genitori, entrambi agenti immobiliari. Quando è stato contattato per partecipare a Casa a Prima Vista, quasi non ci credeva: “Ho pubblicato il primo reel e subito dopo sono stato contattato, all’inizio non ci credevo, pensavo a uno scherzo quando al telefono mi ha detto che mi avevano chiamato dalla trasmissione”, ha raccontato al Tirreno.

Il format

Il format del programma rimane lo stesso rispetto a quanto visto fino ad ora. Nella nuova “edizione”, dunque, nessuna novità rispetto a Milano e Roma. In ogni puntata, i clienti si rivolgeranno agli agenti per trovare la casa dei loro sogni e ognuno presenterà la proposta che ritiene più adatta alle esigenze del proprio “assistito”.

Nel frattempo, gli altri due colleghi commenteranno, non molto lontani dall’immobile, nel van del programma. Infine, l’agente immobiliare che riuscirà nell’ardua impresa di convincere l’acquirente vincerà la puntata, conquistando il premio in denaro.