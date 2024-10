Celebrazioni Rai, Bruno Vespa: "Mai citato Porta a porta"

Ascolta ora 00:00 00:00

È grande la rabbia di Bruno Vespa. Il giornalista non ha nascosto il suo risentimento nei confronti della Rai per il trattamento riservato a “Porta a porta” in occasione dei festeggiamenti per i 100 anni del servizio pubblico. "Ieri sera alla celebrazione 100 anni radio e 70 televisione sono stati ricordati tanti buoni programmi, da Mixer a Chi l’ha visto. Non una parola sui 30 anni di Porta a porta" , il suo j’accuse in un messaggio pubblicato sul suo profilo X.

In una nota più corposa inviata a Dagospia, Vespa ha rimarcato di aver abbandonato il Palazzo dei congressi per il trattamento riservato a “Porta a porta”, sottolineando che “accanto al doveroso omaggio a monumenti dell’informazione televisiva come il Tv7 di Sergio Zavoli e il Quark di Piero Angela, sono stati ricordati giustamente tra gli altri programmi Mixer di Giovanni Minoli e Chi l’ha visto dalla compianta Donatella Raffai all’attuale conduttrice Federica Sciarelli” . Non una parola, né una immagine sui 30 anni del suo programma, è il rimpianto del giornalista, che non ha lesinato stoccate alla Rai: “Cambiano le stagioni , ma l’anima profonda della Rai resta sempre dalla stessa parte” .

Soprannominato "la terza Camera dello Stato" per la sua importanza dal punto di vista politico, "Porta a porta" va in onda sulla televisione di Stato dal 1996 e quest'anno celebra la sua trentesima stagione. Ad oggi Vespa ha condotto 3.

462 puntate tra prima e seconda serata, diventando un punto di riferimento dei talk show sul piccolo schermo. Per il momento nessuna reazione da parte di viale Mazzini, ma difficilmente la vicenda si chiuderà qui. Seguiranno aggiornamenti.