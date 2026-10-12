Chi è Shari la nuova allieva di Amici: Sanremo, il fidanzato Salmo e la finale di Tu si que vales

La prima puntata di Amici 2026 ha riservato diverse sorprese. Oltre ai tre nuovi responsabili artistici - Ambra Angiolini, Amadeus e Samurai Jay - tra gli allievi di questa edizione figurano volti già noti al grande pubblico. Tra questi c’è Shari che, nonostante i “no” di Amadeus e Samurai Jay, ha ottenuto un banco di canto grazie alla scelta decisiva di Rudy Zerbi. Per i telespettatori, però, Shari non è un personaggio nuovo: nata a Monfalcone, classe 2002 ha già partecipato a Tu si que vales nel 2015 poi a Sanremo Giovani nel 2022 e al Festival di Sanremo l’anno successivo.

Chi è Shari Noioso

Il percorso artistico di Shari Noioso è iniziato prestissimo. A soli 7 anni, sostenuta da una zia musicista, ha iniziato a studiare pianoforte e canto presso la scuola di musica The Groove Factory di Udine. Dal 2015, ancora minorenne, ha cominciato a muovere i primi passi in ambito musicale partendo dalla tv. Ha partecipato a Tú sí que vales su Canale 5, arrivando in finale e facendosi notare dalla Warner Music con cui ha pubblicato le cover di “Imagine” e “The Sound of Silence” insieme al suo primo singolo “Don’t You Run”. Nel 2016 è stata ospite del tour de Il Volo mentre negli anni successivi ha collaborato con Benji e Fede in “Sale” e con Salmo nel brano “L’angelo caduto”. Nel 2022 ha pubblicato il suo primo EP “Fake music” con Columbia Records ma la vera svolta è arrivata con la vittoria di Sanremo Giovani nel 2022, che le ha permesso di accedere al Festival di Sanremo 2023, dove portò il brano “Egoista”. Nel 2024 ha pubblicato il suo primo album in studio “Amore e Blues”.

La storia con Salmo

Prima di diventare una coppia nella vita privata Shari e Salmo hanno collaborato insieme. Nel 2021 il rapper sardo l’ha scelta per duettare in “L’angelo caduto”, brano incluso nell’album Flop, e in “No one else”. Sempre nello stesso anno Salmo ha prodotto il singolo “Follia” scritto da Shari. Dalla musica al coinvolgimento sentimentale il passo è stato breve ma a Sanremo 2023, nonostante fossero già una coppia, Salmo e Shari hanno portato avanti la collaborazione professionale: Salmo figurava tra gli autori del brano “Egoista” portato all’Ariston e duettò con lei nella serata delle cover nel medley “Hai scelto il diavolo in me” dedicato a Zucchero. Solo nel 2025, però, durante un’intervista al Corriere Shari ha confermato la relazione: “La storia d’amore è vera e c’è tuttora. Avevamo cercato di tenerla segreta, soprattutto durante Sanremo. Volevamo tenere la nostra vita privata un po’ per noi. Ora non ci nascondiamo più. Mi ha insegnato a produrre. E mi dà un sacco di consigli sulla performance live, a cui lui tiene tantissimo”.