Chi ha voglia di andare a ricordare (e magari scoprire per chi non lo conosce) chi era Indro Montanelli, il fondatore di questo giornale e uno dei più grandi giornalisti italiani, stasera su Rai Storia può rivedersi la puntata di Inimitabili in onda alla 21,10. È un ritratto, realizzato da Edoardo Sylos Labini, della voce più libera e controcorrente del Novecento, tra testimonianza civile e cronaca. La puntata ripercorre la vita di Montanelli (nella foto), dalla nascita a Fucecchio nel 1909 all'affermazione come firma autorevole, grazie a uno stile brillante e a una forte indipendenza di pensiero. E ricorda come la sua carriera abbia attraversato i momenti cruciali del secolo scorso: dagli anni del fascismo, a cui inizialmente aveva aderito per poi distaccarsene, all'esperienza di inviato durante la Seconda guerra mondiale. E poi, il dopoguerra quando divenne una colonna del Corriere della Sera, imponendo uno stile narrativo capace di trasformare la cronaca in racconto, la Rivoluzione ungherese, la fondazione del Giornale nel 1974, l'attentato da parte delle Brigate Rosse.

Morì il 22 luglio del 2001 a Milano lasciando un'eredità culturale che ancora oggi suscita confronto e riflessione. Il racconto si arricchisce delle testimonianze di Paolo Mieli, Vittorio Feltri e Paolo Di Paolo, con immagini d'archivio Rai e riprese nei luoghi di vita e di lavoro, tra cui la Fondazione Montanelli Bassi.