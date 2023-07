"Ci siamo quasi...". Al via il toto street per il programma di Fiorello

"Ci siamo quasi. #location #vivarai2". Così, Rosario Fiorello sui social riaccende le speranze dei fan per il gran ritorno di VivaRai2, il morning show che è diventato un vero e proprio fenomeno televisivo. Proprio recentemente, infatti, lo showman aveva annunciato che il programma non sarebbe più potuto andare in onda in via Asiago, la sede che ha ospitato la trasmissione all’insegna dell’ironia, del varietà, ma anche dell’informazione. Il motivo? Le lamentele dei residenti per il troppo trambusto sin dalle prime ore del mattino. Adesso è lo stesso Fiorello a dare la lieta notizia, lasciando intendere che si è vicini alla definizione della location che ospiterà Viva Rai2.

L’abbandono di Via Asiago e il "pullulare" di candidature

Dall’esatto momento in cui Rosario Fiorello aveva annunciato che non sarebbe più stato possibile trasmettere Viva Rai2 da Via Asiago - a causa delle lamentele dei residenti per le prove e il trambusto sin dalle prime ore del mattino, oltre che per l’ingente numero di fan sempre più presenti dietro le transenne durante la diretta – per lo show sono arrivate tantissime candidature. Lo stesso showman, il 12 luglio scorso, aveva ringraziato i fan per l’abbondanza delle proposte e così aveva scritto: "Grazie a tutti quei quartieri di Roma, ma possiamo dire di tutta Italia, che si sono offerti come location per #vivarai2! Un affetto incredibile! Grazie per tutto l'Amore che ci sta arrivando…”. Naturalmente, l’avere una location è una condizione necessaria al fine di potere ripartire da novembre su Rai 2 con il programma diventato un grande successo in questa stagione televisiva. Qualora, infatti, non fosse stata trovata una sede adeguata per la trasmissione, l’ipotesi della chiusura non era da escludere e a tal proposito, queste erano state le parole di Fiorello in un video su Instagram: "Viva Rai2! se si dovesse fare non si farà a via Asiago. No. Siamo alla ricerca di una nuova location. Se riusciremo a trovarla si farà il programma, se no Viva Rai2 sarà solo un bel ricordo. Ma noi contiamo di trovarla. Via Asiago può vivere sogni tranquilli".

Al via il toto street per Viva Rai2

Oggi questa ipotesi parrebbe essere lontana e, ad accendere le speranze, lo stesso Fiorello che con un messaggio su Twitter ha lasciato intendere di essere ormai vicino alla scelta del luogo che ospiterà lo show mattutino: "Ci siamo quasi. #location #vivarai2".Probabilmente, il padrone di casa non si sposterà troppo lontano dai luoghi che fino ad ora hanno ospitato le sue trasmissioni e, quindi, l’area di Roma Nord. I motivi sarebbero sostanzialmente due: Il primo è l’orario di inizio del programma, nonché le ore 7 del mattino (orario poi anticipato a causa dei live di riscaldamento su Instagram), che costringe Fiorello ad arrivare a destinazione alle 5, ed è per questo che negli anni ha sempre scelto per le sue rassegne luoghi non troppo lontani dalla sua abitazione in zona Camilluccia; il secondo è che la zona di Prati (e Roma Nord in generale) può contare sulla vicinanza di alcune delle principali sedi Rai (Viale Mazzini, Via Asiago, Via Teulada, Saxa Rubra). Tuttavia, ancora nessuna certezza, bisognerà aspettare l’annuncio ufficiale per scoprire quale location ospiterà Viva Rai2.