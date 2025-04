"Ci vada lei al McDonald", "Non mi fido dell’Ue". Scontro tra Furfaro e Giordano sui dazi

Ascolta ora 00:00 00:00

I dazi annunciati da Donald Trump hanno sconvolto l’intera Europa ma, in Italia, hanno avuto il merito di evidenziare le differenze sostanziali tra l’atteggiamento ideologico dell’opposizione e il pragmatismo di governo. Nell’ultima puntata di È sempre carta bianca, il programma di approfondimento politico condotto da Bianca Berlinguer, si sono scontrati queste due visioni. Da una parte la crisi isterica della sinistra anti-Trump che, per voce dell’esponente dem Marco Furfaro, è andata all’attacco di Mario Giordano, opinionista e penna della Verità.

“In questo paese ci sono circa 60mila lavoratori a rischio e 6 miliardi di euro di export che sono a rischio”, avverte Furfaro, una delle figure più vicine a Elly Schlein. La critica è ovviamente alle nuove politiche economiche che l’amministrazione repubblicana americana intende portare avanti. “Tutto questo è a rischio perchè avete tifato un signore che le sta mettendo a rischio”, aggiunge.

Da qui la replica di Giordano che è stata così puntuale da fare innervosire l’esponente del Nazareno. "I dazi sono il male? Non è che finora abbiamo vissuto nell’età dell’oro! Forse con meno globalizzazione in questi anni saremmo stati meglio e io non mi fido dell’Europa che va a trattare", risponde a tono Mario Giordano, in collegamento con lo studio di Mediaset. Ora, spiega la penna, “serve trattare” con Donald Trump. Che poi risponde anche a Concita De Gregorio, anche lei presente in studio. “Non è che quella globalizzazione abbia creato un mondo così ideale”.

Lo scontro, finora pacato, si alza di tono. Furfaro risponde a Giordano e getta ulteriore benzina sul fuoco. “Ho sentito il vicepremier che dice che noi dobbiamo fare i dazi zero zero e comprare i prodotti americani”, aggiunge Furfaro riferendosi ad Antonio Tajano.

Poi, a stretto giro, arriva la sparata anti-governo: “Qui siamo di fronte ad un esecutivo che ha messo il ministero del Made in Italy ci sta dicendo che, invece che andare a prendere il prosciutto di Parma, diMa ci vada lei Giordano dal McDonald”.