Cinque allievi in sfida, le classifiche di ballo e canto: le anticipazioni di Amici 2025

Tutto è pronto per la seconda puntata di Amici di Maria De Filippi. Nella giornata di giovedì 2 ottobre, è stata registrata una nuova puntata del pomeridiano di Amici, che andrà in onda domenica 6 ottobre alle ore 14 su Canale 5. Come sempre, ad attenderci ci sarà un appuntamento ricco di performance, tantissimi ospiti e, soprattutto, inizieremo a conoscere e scoprire il talento dei nuovi protagonisti di questa edizione. L’obiettivo degli allievi della scuola più famosa della televisione italiana è soltanto uno: esibirsi a centro studio con diverse prove di ballo e canto per la maglia che garantirebbe loro - almeno per il momento - la lunga corsa verso il serale. In attesa di vedere la seconda puntata, ecco tutte le anticipazioni di Superguida Tv.

Attenzione spoiler

Le classifiche delle gare di ballo e di canto

Anche quest’anno, gli allievi si esibiranno a centro studio e verranno giudicati da giudici “speciali” che stileranno una classifica di gradimento. Grande attesa, dunque, per scoprire gli esiti delle gare di canto e di ballo, che sappiamo avere sempre delle conseguenze sul percorso degli allievi. Così, a vincere la gara di canto sarebbe stata Valentina, allieva di Rudy Zerbi, seguita da Gard, Plasma, Penelope, Riccardo, Opi, Michelle, Flavia, e Michele. In fondo alla classifica troviamo, invece, Frasa (allievo di Anna Pettinelli).

Per il ballo, a guadagnare il primo posto in classifica sarebbe stato Emiliano (allievo di Alessandra Celentano); subito dopo di lui, Alessio, Alex, Pierpaolo, Tommaso, Maria Rosaria, Anna, e, infine – all’ultima posizione – sarebbe arrivata Matilde, la ballerina di Veronica Peparini.

Gli allievi in sfida

Già la prima puntata vedrà ben 5 persone in sfida. Il motivo? Quest’anno è prevista una novità: oltre alle classiche caselle rosse che vedono gli ultimi classificati delle rispettive categorie, ci saranno anche delle caselle gialle che indicano il penultimo e terzultimo. Così, saranno i compagni a dover votare e decidere chi mandare in sfida, esprimendo il proprio voto in segreto attraverso un bigliettino. È per questo che, oltre Frasa e Matilde – finiti in sfida perché ultimi nella categoria – a dover affrontare la prova saranno anche i cantanti Flavia e Michele (perché l’allieva Penelope non avrebbe voluto votare) e la ballerina Anna.

Gli ospiti della seconda puntata

Ospiti d’eccezione della seconda puntata del pomeridiano, tre ex allievi della scuola di Amici, Gaia, Sarah Toscano e Mida.

Inoltre, in studio, presenti in qualità di giudici esterni, anche(per il ballo),(per il canto).